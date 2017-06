Boí Taüll Resort espera augmentar un 10% les pernoctacions a l’estiu

Els responsables de Boí Taüll Resort (Alta Ribagorça) esperen incrementar en un 10% el volum de pernoctacions als hotels del pla de l’Ermita aquest estiu en relació amb el del 2016, quan se’n va registrar 34.000. Martí Rafel, el director del complex, va assenyalar que la temporada estival s’allargarà respecte de l’any passat i anirà del 23 de juny a l’11 de setembre. És per aquest motiu i per les bones previsions d’ocupació que també està previst contractar prop d’un 10% més de treballadors i arribar a superar la xifra dels 90. Boí Taüll Resort és propietat de la Generalitat i és gestionat pel Grupo Nozar, i aquest serà el tercer estiu que obrirà portes el complex del pla de l’Ermita després d’una temporada d’hivern que ha registrat xifres rècord tant pel que fa a volum d’esquiadors com a condicions de neu a l’estació, amb una mitjana de 5,5 metres.

Rafel va explicar que l’oferta del complex de Boí Taüll pels mesos d’estiu es basa en un “turisme familiar” que ofereix natura, amb el parc nacional d’Aigüestortes, i el romànic patrimoni de la humanitat, amb el conjunt d’esglésies de la vall. Així mateix, l’oferta se sustenta en altres afegits, com la temporada de falles, que començarà dissabte, 17 de juny, i acabarà el 22 de juliol. També al llarg dels mesos de juliol i agost es preveuen altres esdeveniments a la vall que s’espera que serveixin per atraure visitants, com el Mountain Music Adventure, que és un campus musical, i el Buff Festival, que és una competició esportiva.

Respecte a les xifres, Rafel va destacar la considerable pujada de pernoctacions registrades l’estiu passat, que amb un total de 34.000 van ser un 52% més que l’anterior. És per això que per a aquest estiu s’ha minimitzat l’increment previst en poc més del 10%. En aquest sentit, Rafel va indicar que aquest hivern al complex s’ha registrat 68.000 pernoctacions i que la plantilla va arribar a 192 persones, un 32% més que l’hivern passat.

La presentació de la temporada d’estiu a Boí Taüll Resort es va fer a l’hotel Finca Prats de Lleida i hi va ser present el director del Grupo Nozar, Luis Nozaleda, que va desitjar que els propers mesos esdevinguin una “continuïtat” dels bons resultats de l’hivern.