Boí Taüll supera el resultat de l’estiu passat amb 40.000 pernoctacions

L’estació lleidatana d’esquí i muntanya Boí Taüll ha tancat la temporada d’estiu, en què no només ha consolidat els bons resultats de l’estiu passat sinó que els ha incrementat i la mitjana d’ocupació ha superat el 90% al mes d’agost. Aquestes xifres han permès obrir, de nou, els sis establiments hotelers del complex: els apartaments La Solana, el residencial La Solana, l’hotel Romànic, l’hotel Boí Taüll Resort, l’aparthotel Augusta i l’hotel Taüll. Així mateix, els bons resultats han permès contractar onze persones més, a part de consolidar els 30 llocs de treball que ja es van crear l’any passat, i allargar la temporada fins a l’11 de setembre, nou dies més que la passada.

Tocant a les pernoctacions, l’augment ha estat del 23% respecte de l’estiu passat (41.056 en total), i s’enforteix així el 52% d’increment ja experimentat el 2016. El nombre de reserves d’habitacions ha crescut un 5% (13.473 en total), xifra que consolida l’augment del 71% de l’any 2016, i el nombre de comensals ha superat el de l’any passat amb el 19,39% més (74.260), i s’aferma per tant el 51% de creixement del 2016. Una temporada que ha acabat amb força i que dona pas a una altra que també promet.

Boí Taüll té previst obrir durant el pont del Pilar, de l’11 al 15 d’octubre, i, si les condicions de la neu acompanyen, la temporada d’hivern començarà el divendres 1 de desembre. Els responsables del complex presentaran llavors les novetats per satisfer la creixent demanda que el destí ha experimentat aquest any. En paraules de Xavier González, director general de Boí Taüll, “la majoria dels nostres clients de l’estiu té un perfil familiar i, en el 90% dels casos, procedeix de l’interior”. La resta viatja des de països veïns, com França, Bèlgica i els Països Baixos, principalment. “Gràcies a ells aquesta temporada hem aconseguit aquestes xifres totals, de què estem molt satisfets. Volem agrair als nostres visitants la confiança demostrada any rere any i esperem que durant l’hivern es mantingui aquesta tendència”, va afegir.

Boí Taüll Resort és una destinació ideal per gaudir d’unes vacances en plena naturalesa i practicar diferents activitats i esports de muntanya. La seva instal·lació principal és l’estació d’esquí de Boí Taüll, la més alta del Pirineu, amb més de 45 quilòmetres disponibles, dividits en 47 pistes: 4 verdes, 9 blaves, 25 vermelles i 9 negres. El complex, que disposa de més de 400 empleats, és el motor econòmic de la comarca.