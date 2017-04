Borges: “Encara queda molta feina per canviar la imatge del portuguès”

El conseller de les comunitats portugueses, David Borges, té clara que una de les seves prioritats és la difusió d’informació de la cultura, la llengua i la història portugueses. Un objectiu que es marca perquè és una de les principals preocupacions que diu que té el portuguès que viu a Andorra, i sobretot després de veure que encara avui en dia un 65% dels escolars accepten pitjor els parlants de portuguès. Una dada que va avançar el BonDia i que apareix en l’estudi L’escenari sociolingüístic de la població escolar d’Andorra, de la sociòloga Estel Margarit i publicat pel servei de Política Lingüística. L’estudi també apuntava que a l’idioma s’hi afegeixen prejudicis o estereotips relacionats amb la posició sociolaboral del col·lectiu portuguès, i per aquesta raó Borges considera cal fer un esforç d’informació, “perquè el tracte que tenen els joves no reflecteix la realitat que es viu al país”.

Segons el conseller de les comunitats portugueses, si aquestes impressions encara persisteixen entre els joves “és per falta de coneixement i informació”. I per això també continuen rei­vindicant que la llengua portuguesa entri en el currículum escolar i dins les hores lectives. Consideren que és important que el portuguès en formi part, com una assignatura més, fet que també ajudaria a tenir més coneixement de la realitat de Portugal.

Per altra banda, i després de més d’un any com a conseller, encara no ha pogut formar els grups de treball que vol configurar, tot i que ha avançat que el grup d’empresaris serà una realitat el mes vinent. Aquesta comissió “ha d’estudiar quin suport necessita per avançar en qüestions d’entesa amb cambres de comerç, no només aquí a Andorra sinó també a Portugal i Paris”, comenta Borges.

Drets socials

Borges també va destacar que en matèria de drets dels treballadors residents portuguesos “s’hauria de revisar el conveni i fer una ampliació o no, però caldria tenir en compte les necessitats de la comunitat”. Segons Borges, s’ha enviat a Lisboa un dossier amb casos particulars de residents que viuen aquí i tenen problemes en aspectes com les baixes laborals i els percentatges d’invalidesa atorgats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que, segons Borges, no es corresponen amb el percentatge que marquen els informes mèdics.

El juliol passat, en la visita que va fer al Principat, el secretari d’Estat de les Comunitats Portugueses, José Luis Carneiro, ja va demanar al Govern millores en el conveni bilateral sobre els drets socials per solucionar alguns problemes amb què es troben els portuguesos residents a Andorra en matèria de pensions i de protecció social en cas d’accident de treball. Carneiro va assegurar que no es vol renegociar el conveni sinó que la intenció és crear un grup de treball perquè abordi, en els anys vinents, millores puntuals.

Un altre grup de treball que Borges vol impulsar és el de joventut. “És important que tinguin un lloc físic per poder reunir-se i tractar temes que els preocupen, com són la formació que poden cursar a Portugal i qüestions com les beques Erasmus, i posar-los en contacte amb l’Institut Portuguès de Joventut”, va explicar el conseller de les comunitats portugueses.

Vot electrònic

Quant a la reclamació, que ve de temps, perquè els residents pugin votar en les eleccions comunals, Borges va explicar que aquesta demanda s’afegeix a les iniciatives populars de recollida de firmes i les propostes del grup del PS, “però sembla que encara no és una qüestió que preocupi el Consell General”. Tot i això, el que sí que està a punt d’aconseguir-se és el vot electrònic perquè els residents portuguesos puguin votar en les eleccions de la República de Portugal. “Està pendent de discutir-se en l’assemblea pública, però és una qüestió que està agafant força”, va apuntar Borges.

Davant del baix índex de residents que demanen la nacionalitat andorrana, per exercir certs drets com votar en les eleccions, Borges va dir estar en contra que s’hagi de renunciar a la nacionalitat del país d’origen. “És com un impediment per canviar-te la nacionalitat, ja que suposa un canvi forçós haver de renunciar al teu país d’origen”, va indicar.