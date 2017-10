Els comuns de Canillo i la Massana no formaran part de l’Agència Tributària Nacional i Andorra la Vella preveu tenir presa una decisió avui. Aquestes corporacions argumenten que no s’hi incorporaran per motius econòmics, i així ho van comunicar al Govern fa uns vuit mesos. En aquest sentit, el cònsol de la Massana, David Baró, que ahir va actuar de portaveu de la reunió mensual juntament amb el cònsol d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va explicar que en el cas de la seva parròquia, a diferència d’altres, la despesa de funcionament es veuria incrementada tenint en compte que ja ha fet una gran inversió en tecnologia i perquè no es pot prescindir de l’empleat que fa aquesta funció, perquè també desenvolupa altres tasques. Per a algunes corporacions, en canvi, representa un estalvi perquè traslladaran personal al nou organisme.

El cònsol massanenc va exposar que entrant a formar part de l’Agència Tributària Nacional aquest Comú veuria incrementada la despesa entre 60.000 i 70.000 euros a l’any. Per aquest motiu va assenyalar que només seria acceptable que un servei que funciona bé es traspassés a un organisme mancomunat si permetés abaratir els costos, tenint en compte l’esforç que ha fet aquesta corporació durant els darrers sis anys per reduir despesa per poder invertir més. A més d’encarir-lo, però, el mandatari va afegir que també es deixaria d’oferir un servei de proximitat.

Baró va explicar que això no exclou que en un futur aquestes corporacions puguin incorporar-se a l’ens. De fet, en el conveni per a l’Agència Tributària Nacional estan previstos els mecanismes d’entrada i també de sortida. La previsió és que es pugui posar en funcionament de cara al 2020. Abans caldrà adaptar la Llei de bases de l’ordenament tributari, modificar la Llei de finances comunals i homogeneïtzar les ordinacions comunals. A més també caldrà esperar a l’aprovació de la Llei de competències, que recull la possibilitat que els comuns entrin a l’Agència Tributària Nacional, tot i que no és obli­gatori.

Per altra banda, els comuns van informar que han detectat que hi ha 3.225 números duplicats del cens. D’aquests, uns 2.600 corresponen a duplicats de les corporacions, mentre que uns 600 són d’altres organismes. Ara caldrà comprovar si aquests duplicats són reals i un cop fet aquest pas serà el ciutadà qui decidirà amb quin dels dos números es queda. Això és complicat tenint en compte que els dos números són utilitzats per diferents estaments.

La reunió de cònsols celebrada ahir va ser la primera després d’aparèixer l’informe sol·licitat per Sant Julià de Lòria sobre la reforma competencial. Els portaveus van assegurar que la trobada va ser cordial i que no van expressar cap neguit als lauredians.

Els comuns col·laboraran amb el Govern per quantificar el nombre d’habitatges que hi ha buits

Els comuns ajudaran a quantificar el nombre de pisos buits que hi ha al país. D’aquesta manera van respondre a la demanda de col·laboració per impulsar mesures davant la manca d’habitatge de lloguer feta pel cap de Govern, Antoni Martí, que ahir va comparèixer en la reunió de cònsols. Així, les corporacions es van comprometre a recaptar el màxim d’informació sobre el volum d’apartaments tancats i la necessitat que té cada parròquia.

Els cònsols van dir que serà a través de l’encreuament de dades que es podrà determinar una xifra, ja que la que s’ha assenyalat en algunes ocasions es desconeix si és certa. Per concretar-la s’analitzaran els comptadors d’aigua, la despesa d’electricitat o el consum de telecomunicacions. A més, l’executiu també s’ha adreçat als bancs, al Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), a FEDA i a les mútues elèctriques, entre altres entitats. A banda, el Govern també ha demanat als comuns que formin part de la comissió que s’ha creat sobre habitatge i la setmana que ve ja participaran en la primera reunió, en la qual preveuen tractar de la metodologia per ser “tan eficients com sigui possible”. D’aquest ens n’han de sortir accions que tindran un impacte a curt termini i d’altres a més llarg termini. En tot cas, serà un cop quantificat el nombre de pisos buits que s’estudiarà com posar-los al mercat.

En la reunió d’ahir, els comuns van recordar a Martí que ja fan bonificacions sobre l’impost de construcció. Al mateix temps van remarcar que totes les mesures que es facin en relació amb els impostos de construcció tindran un impacte a llarg termini.