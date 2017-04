Canillo i Ordino, les parròquies amb més percentatge d'augment de població andorrana

Andorra té un percentatge de creixement vegetatiu del 0,44%, dada que s'extreu de la diferència positiva entre naixements i defuncions. Per parròquies, Canillo i Ordino, amb un 0,72% i un 0,71% respectivament, són les dues amb un percentatge de creixement més elevat; és a dir, amb un augment de població del país més alt. Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, amb un 0,37% i un 0,36% respectivament, són, en canvi, les que registren menys naixements en relació a les defuncions. Aquest fet té lloc en part a una tendència registrada els darrers anys en què la població jove opta per instal·lar-se a viure a parròquies altes, fet que fa que la seva piràmide de població (i, per tant, l'edat fèrtil), s'estigui rejovenint, ha explicat el director del Centre de Recerca Sociològica (CRES), Joan Micó. En qualsevol cas, l'inidicador conjuntural de fecunditat del Principat (1,19 fills per mare) segueix sent dels més baixos d'Europa.

En canvi, a les parròquies centrals, el percentatge d'augment de creixement vegetatiu és pràcticament de la meitat: 0,36% a Andorra la Vella i 0,37% a Escaldes-Engordany.

Amb tot, Micó ha recordat que la demografia andorrana ve molt marcada per la immigració i per tant, tot i les dades de creixement vegetatiu el que sobretot marca les pujades i baixades de població és el comportament de la immigració.

Aquestes xifres han estat facilitades pel departament d'Estadística dins d'un document on també s'hi avalua la natalitat del país. Després de dos anys de creixement, els registres de naixements han tornat a caure, concretament n'hi ha hagut un 3,9% menys. A Andorra la Vella hi ha el 30% dels naixements de tot el país.

Pel que fa a l'edat mitjana de la mare, se situa en els 33,35 anys, i el nombre de fills per dona en edat fèrtil és d'1,19, tots dos índex dels més baixos de tot Europa, ha exposat Micó, que ha insistit en el fet que a Andorra no hi ha ajudes per a les famílies que volen tenir fills i que això no incentiva la natalitat. De fet si s'avaluen els naixements per nacionalitats, totes han incrementat l'edat mitjana de les mares en la comparativa dels últims sis anys. Les mares portugueses són encara les que tenen els fills més joves: als 31,39 anys de mitjana.

Anant ara als casaments, el 2016 se'n van registrar 295, deu més que l'any passat, i dels quals 253 civils i només 42 eclesiàstics. Es manté per tant la predilecció de la població per casar-se sense seguir amb les tradicions religioses. Dels 253 matrimonis civils, 9 van ser entre parelles del mateix sexe, un menys que l'any passat.