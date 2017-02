Capesa sotmetrà a votació dels accionistes l’ampliació de capital al mes de juny

La companyia d’aigües d’Escaldes-Engordany, Capesa, ajornarà la celebració de l’assemblea extraordinària en què s’hauria de sotmetre a aprovació dels accionistes l’ampliació de capital necessària per finançar la construcció del segon dipòsit i l’estació de tractament. La intenció és fer-la coincidir amb l’assemblea ordinària, que té lloc a finals de juny. Segons va explicar el president de l’empresa, Eduard López Mirmi, ja s’està treballant per poder assolir el quòrum necessari per emprendre aquesta mesura.

La contractació d’una nova pòlissa de crèdit d’1 milió d’euros permetrà a Capesa cobrir el cost de les obres fins aleshores. López Mirmi va afegir que el que no s’ha plantejat és que el Comú transfereixi diners a la companyia i que en tot cas aquesta aportació econòmica només es faria a través de la compra d’accions.

Quant a les obres, la previsió és que el 3 de març els dos dipòsits nous estiguin en funcionament. Amb tot, la posada en marxa serà provisional, ja que el sistema d’extracció de l’aigua caldrà fer-lo per bombeig. Així, no serà fins a l’abril o el maig que tots els dipòsits tindran la seva entrada i sortida independent, i per tant ja no caldrà bombar l’aigua cap al dipòsit antic. A banda també es construirà una nova central de tractament a sobre de la instal·lació, ja que l’actual està arribant al final de la vida útil, tant pel desgast de la instal·lació com per l’equipament tecnològic.

López Mirmi va reiterar que la companyia segueix treballant en una possible captació alternativa, que per ara dona bons resultats. Aquesta està subjecta a un perímetre de protecció del pla d’urbanisme i també a una qüestió estadística. La captació seria una alternativa en moments de terbolesa.