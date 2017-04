Casalprim rep el primer Premi Cum Laude d'Economia de l'Institut Món Juïc en un acte que reivindica l'ús del català

La professora de la Universitat d'Andorra (Ud'A), Montserrat Casalprim, ha rebut aquest dimarts el primer Premi Cum Laude en la modalitat d'Economia i Dret, creada per primer cop aquest any. L'Institut Món Juïc, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de la Xarxa Vives d'Universitats, va crear aquests premis l'any 2008 per reconèixer les obres de recerca d'alt nivell redactades en català, i demostrar que “la llengua no és cap obstacle per exportar coneixement si aquest és d'excel·lència”, segons ha reivindicat la presidenta de l'Institut Món Juïc, Tessa Calders. La guanyadora ha rebut el premi per la seva tesi 'L'eficiència del procés educatiu de maternal i primera ensenyança a Andorra', codirigida pels directors Diego Prior i Josep Rialp, a qui Casalprim ha agraït força la seva implicació i professionalitat. Es tracta del primer cop que l'Institut Món Juïc fa entrega d'aquests premis a una universitat de fora de Catalunya.

L'acte de lliurament del premi ha servit també per reivindicar l'ús del català, ja que l'objectiu de l'Institut Món Juïc és demostrar que “la llengua no és cap obstacle per exportar coneixement si aquest és d'excel·lència”, segons la seva presidenta. També la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa, ha assegurat que “els límits que ens interposem en la nostra llengua, ens els interposem nosaltres mateixa” i, per tant, s'ha mostrat convençuda que si la societat avança és perquè podem expressar-nos a través d'una llengua.

L'acte ha estat conduït pel rector de la Universitat d'Andorra i president de la Xarxa Vives d'Universitats, Miquel Nicolau, que ha posat en relleu la importància del programa de doctorat existent al país des de l'any 2008. A més, s'ha mostrat especialment satisfet perquè de moment la Universitat d'Andorra sols compta amb vuit doctors, i un d'ells ha aconseguit el primer Premi Cum Laude en Economia i Dret.

Tanmateix, Nicolau ha fet especial èmfasi en la necessitat que la docència i la recerca vagin de la mà, ja que “les universitats no només hem de ser transmissores de coneixement, sinó que l'hem de crear”. En aquest sentit, ha considerat que l'existència de la recerca és fonamental per tenir un país amb futur.

Finalment, el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha mostrat el suport del Govern a l'Ud'A amb la seva participació en l'acte, i la dels ministres de Salut i Funció Pública, Carles Álvarez Marfany i Eva Descarrega, respectivament. Durant el seu parlament, Jover ha destacat el moment de canvi que viu Andorra i la necessitat de diversificar l'economia, i “això s'ha d'aconseguir amb gent molt preparada”.

L'acte ha finalitzat amb els parlaments dels codirectors de la tesi guanyadora, Diego Prior i Josep Rialp, que han coincidit a destacar la dedicació i rigor de la doctora Casalprim, que després també ha aprofitat per explicar l'objectiu de la seva tesi i agraïr el suport dels professors per portar a terme aquest treball.