Cedir un gat a la gatera costarà un màxim de 40 euros i adoptar-lo, 30 euros

El BOPA publica aquest dimecres l'actualització dels preus públics aplicables per part del Registre d'Animals de Companyia, on hi consten per primera vegada les tarifes dels serveis oferts a la gatera oficial, en funcionament des de fa un mes. Així, i tal com consta al decret, les persones que vulguin cedir un gat a la instal·lació hauran de pagar 25 euros en cas que sigui un cadell, i 40 si és adult. Els que vulguin adoptar hauran de pagar 20 euros per als cadells i 30 per als adults. En cas de pèrdua de l'animal de companyia, per poder-lo recuperar els propietaris hauran de pagar 24,66 euros (49,31 euros a partir de la tercera pèrdua), més l'estada des que han estat avisats, que és de 3,50 euros al dia en el cas dels gats.

L'obertura de la gatera oficial, ara farà un mes, ha motivat la publicació al BOPA aquest dimecres d'un decret d'aprovació de preus públics aplicables als serveis prestats pel departament d'Agricultura, partint del Registre d'Animals de Companyia. Les tarifes són aplicables per als serveis que ofereix tant la gatera com també la gossera. En el cas de la nova gatera, els propietaris que vulguin cedir un cadell de gat hauran de pagar 25 euros, mentre que si és un gat adult, 40 euros. En el cas dels que vulguin adoptar, hauran de pagar 30 euros per als gats adults i 20 euros per als cadells. Haver de pagar per adoptar es justifica perquè són animals que han passat una revisió mèdica, estan esterilitzats, ja porten xip d'identificació, així com per un tema "de conscienciació", ha plantejat el president de Laika, Josep Mas.

Pel que fa als propietaris que hagin perdut el seu animal i vagin a la instal·lació a recuperar-lo (aquest servei també és aplicable per als gossos), hauran de pagar 24,66 euros si és la primera vegada que els passa, 40,74 si és la segona i fins a 49,31 euros si és la tercera. Si l'animal no està identificat, hauran de pagar 32,16 euros. A aquestes tarifes se'ls ha de sumar l'estada diària des que el propietari és avisat des de la instal·lació, i que és de 3,50 euros per als gats, i de 8,58 euros per als gossos.

Pel que fa als preus per adoptar i cedir gossos, pateixen algunes modificacions. Cedir un gos adult puja fins als 90 euros. Si és una gossa adulta tindrà un cost de 131 euros i si és un cadell, 40,74. És el mateix preu per adoptar un cadell de gos, mentre que adoptar un gos adult costa 80,40 euros i una gossa, 121,13 euros.

Finalment, el passaport per a animals de companyia (obligatori i on hi consta tota la informació de l'animal) es marca en els 4,29 euros i la vacunació, en els 8,58 euros.