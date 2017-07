Cinc propostes per descobrir la natura a la Massana

Per a aquest estiu el departament de Turisme del Comú de la Massana ofereix cinc ofertes diferents per descobrir la muntanya acompanyats d’un guia. A la Massana hi ha més d’un centenar de rutes de diferent intensitat. Per això s’està convertint en una bona destinació per als aficionats al senderisme, una pràctica a l’alça.

Les excursions guiades són una bona manera de conèixer el medi, ja que el guia va explicant diferents aspectes del patrimoni natural i cultural al llarg del recorregut.

Una de les novetats d’aquesta temporada s’ha batejat amb el nom d’”Experiències a la Massana” i està adreçada al turisme familiar. Es tracta d’un producte específic relacionat amb el senderisme i la descoberta de diferents aspectes relacionats amb la natura i el patrimoni. Aquesta nova proposta consisteix en excursions de quatre hores, durant les tardes (de 16 a 20 h), per a recórrer diverses zones naturals de la parròquia. La proposta és ideal per a famílies i grups d’amics. Hi ha tres possibilitats: les bordes del Cardemeller, que inclou una cursa d’orientació i a més permet descobrir la vida dels pastors; el bosc de Padern, on els infants podran veure animals de granja; i els cortals de Sispony, que comprèn la pujada a l’estació de Pal amb telecabina i una degustació de mel i melmelades del Pastador, un productor de Sispony que treballa amb productes locals i ecològics.

També continuen les excursions guiades a peu per la muntanya, un producte consolidat i organitzat conjuntament pel Comú i els hotelers de la parròquia. Cada any les rutes es redissenyen per fer-les més atractives. Enguany és molt recomanable l’excursió fins al pic de Padern, el Tomb de les Neres i l’alt de la Capa. També és una bona opció el recorregut que arriba al pla de l’Estany i al pic dels Llacs. Per a famílies amb nens, el tomb al riu Pollós i el bosc de Padern són les rutes ideals. Les rutes són diàries i surten a les 9 h des de l’Oficina de Turisme.

D’altra banda, el Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC) ofereix, de dimarts a dissabte, sortides guiades per descobrir el parc natural. El punt de trobada és el CIC, al poble d’Arinsal, on els excursionistes ja poden imbuir-se de les característiques del parc. Tot seguit comença l’excursió guiada al Circuit Interpretatiu del Comapedrosa, per conèixer la flora, la fauna i la geomorfologia del parc. A més, recordem que el CIC disposa d’un vídeo en 360 per fer una excursió virtual al Parc Natural, una experiència que està agradant molt als visitants del centre.

Una altra opció són les rutes guiades, de diferents nivells, que aquest any ofereix Vallnord Pal Arinsal. L’oferta inclou amb una vintena d’itineraris que es poden completar amb diferents ofertes com el telefèric de Pal a Arinsal, pícnic, dinar o pernoctació al refugi del Comapedrosa.

Finalment, també es pot visitar el Parc Natural del Comapedrosa a lloms d’un cavall, un producte que ja fa sis temporades que funciona, amb una gran acceptació. Tots els qui l’han provat la defineixen com una experiència única. La proposta consisteix a pujar muntat a cavall fins al refugi del pla de l’Estany, a 2.200 m d’altitud, i fer després la baixada a peu: dues maneres d’acostar-nos al Parc Natural del Comapedrosa. Les sortides són diàries —a les 10 h i a les 15 h— i surten de l’inici del camí del parc natural, a Arinsal.

D’altra banda, qui prefereixi fer excursions per lliure, l’Oficina de Turisme informa sobre totes les possibilitats. Els excursionistes també tenen a la seva disposició els mapes de camins de la parròquia.