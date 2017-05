Comencen els treballs de muntatge de l'escenari i les graderies per al Cirque du Solei

Aquest dilluns han començat les obres de muntatge de l’escenari i les graderies a l’aparcament del Parc Central, on actuarà el Cirque du Soleil amb l’espectacle 'Scalada Stelar' entre l’1 i el 30 de juliol. Per això, a partir d’aquest diumenge, dia 14, ja s’ha tancat l’accés per l’avinguda Tarragona -i es mantindrà tancat fins el 7 d’agost-, mentre que l’accés a través del carrer Pere d’Urg es manté operatiu.



La majoria de places d’aparcament, 420, quedaran inutilitzades mentre durin els treballs de muntatge, assajos, representacions i desmuntatge de la companyia. Durant aquest temps, però, l’aparcament del Parc Central continuarà oferint 120 places de pàrquing. Així mateix, continuaran operatives durant tot el període les 111 places de l’Aparcament del Parc Central 2. Per tant, la zona quedarà coberta amb 231 places disponibles.



La previsió és que el 8 d’agost l’aparcament del Parc Central recuperi el funcionament normal i pugui oferir les 540 places disponibles, a banda del centenar llarg de l’Aparcament del Parc Central 2.