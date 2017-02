Compromís x la Seu proposa millorar l’oferta d’estudis superiors al Pirineu

El grup municipal de Compromís x la Seu presentarà en el proper Ple municipal una moció per tal d’aprovar a l’Ajuntament la proposta d’impulsar des del consistori urgellenc la promoció dels estudis superiors al Pirineu. A més, com a complement, es proposa la creació d’una Taula de treball sectorial amb les institucions públiques (ajuntaments, consells comarcals, Diputació de Lleida, Departament d’Ensenyament de la Generalitat i Ministeri d’Educació andorrà) i educatives (universitats, instituts i d’altres) que, voluntàriament, vulguin formar part de la iniciativa.

Compromís creu que és per tots coneguda la gran importància que els estudis superiors tenen dins les nostres societats actuals. Sense ells, l’evolució social moderna hauria estat impossible, segons la formació, que destaca també la rellevància de l’accessibilitat d’aquests a tots els ciutadans que desitgin realitzar una formació acadèmica superior, sense distinció de rendes o ubicació geogràfica.

Aquesta força política recorda que el Pirineu sempre ha destacat, i destaca encara, per una oferta acadèmica superior escassa, a causa de la seva idiosincràsia i geografia. “Això provoca la marxa de nombrosos joves des del Pirineu cap a Lleida, Barcelona o altres indrets per a poder continuar els seus estudis superiors, segons Compromís. Aquest fet comporta un esforç econòmic molt important per a les famílies (inassolibles en alguns casos) i una pèrdua de capital humà al territori, ja que molts d’aquests joves no tornen al Pirineu per a realitzar les seves carreres professionals, un cop han acabat els estudis”, afirma Compromís en un comunicat.

Mirant enrere, el 10 d’octubre de 1984 va ser signat el conveni de creació a la Seu d’un nou Centre Associat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Aquest fet va representar una fita històrica pel sistema educatiu del territori, ja que es creava per primera vegada l’oportunitat al Pirineu de cursar estudis superiors universitaris sense necessitat de realitzar desplaçaments a les grans ciutats. Des de llavors, noves oportunitats han sorgit al territori que possibiliten la realització d’estudis superiors al Pirineu. Destaca, per sobre de totes, la creació de la Universitat d’Andorra (UdA) l’any 1997. Cal remarcar, també, que actualment existeix la possibilitat de realitzar els exàmens de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a les mateixes instal·lacions de la UdA.

En una ubicació tan exigent com el Pirineu, segons Compromís, la flexibilitat de l’oferta educativa és primordial. Estudis de formació professional, idiomes, estudis “sènior” i d’altres, completen el conjunt de l’oferta educativa emmarcada dins el territori. Aquesta opció política creu que el Pirineu ha de fer front al repte de millorar la seva oferta educativa superior universitària i/o no obligatòria, i primar així l’educació de caràcter públic. Per això, un primer pas pot ser impulsar la promoció i difusió dels “Estudis Superiors al Pirineu” des de les administracions públiques, segons Compromís.