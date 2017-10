Concentració de rebuig als actes de violència policial viscuts a Catalunya

L’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA), “amb motiu dels actes de violència per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat espanyol envers els ciutadans que volen votar a Catalunya”, va organitzar una concentració a la plaça del Poble d’Andorra la Vella per “expressar el nostre rebuig a la vulneració dels drets més elementals”. La convocatòria es va fer mitjançant les xarxes socials, “i en dues hores la gent ha sortit al carrer”, va manifestar la presidenta de l’IDHA, Elisa Muxella, que va celebrar l’èxit de la convocatòria perquè van respondre a la cita més de mig miler de persones. Alguns fins en comptaven un miler llarg. Muxella justificava la convocatòria “donat l’espectacle desolador que s’ha viscut de violència, amb ferits, alguns de greus”, i en contra de “gent que vol votar”. “Com voleu que no sortim al carrer?”, es preguntava.

Després de llegir un manifest de condemna a la violència i de defensa dels drets humans –en què s’afirmava que “mai ha estat justificat l’atac a la llibertat, a la democràcia”, i es recordava que la llibertat d’expressió és un dret fonamental, protegit per la Declaració dels Drets de l’Home–, els assistents van entonar primer Els segadors i després El Gran Carlemany. També es van sentir consignes de “Visca Andorra i visca Catalunya”, “Som andorrans i estimem Catalunya”.

Resposta dels partits

Socialdemocràcia i Progrés va ser la primera formació a fer arribar un comunicat oficial de rebuig a l’actuació de les forces de l’ordre contra la ciutadania catalana, en el qual es qualificava de “comportaments injustificables” els dels cossos policials contra ciutadans “que només volien expressar lliurement i pacíficament la seva opinió i votar en el referèndum”. Per SDP, “el que hem vist avui a Catalunya no és admissible, no hi ha justificació possible per a comportaments com aquests, i no és possible passar-hi de puntetes”, criticava la posició del Govern, i afegia que “davant de la violència, vingui d’on vingui, no hi pot haver ni indiferència ni equidistància”. En aquest sentit, la formació liderada per Jaume Bartumeu instava el Govern a denunciar públicament la violència de les forces de l’ordre públic espanyoles.

En la mateixa direcció es manifestaven nombrosos andorrans a través de les xarxes socials des que es van començar a viralitzar imatges de gent ferida i de policia aixecant les porres contra els ciutadans, que van demanar al Govern i als seus membres que expressessin oficialment el seu rebuig a l’ús de la violència.

Per altra banda, David Rios, primer secretari del Partit Socialdemòcrata, va fer arribar la condemna del seu partit a qualsevol eliminació dels drets fonamentals. Així, lamentava “la violència d’un bàndol quan l’altre estava actuant pacíficament”, i afirmava que estaven “sorpresos” i “preocupats” per l’ús de la força, “desproporcionada”, quan, al seu entendre, no era necessària.

Per la banda de Liberals d’Andorra també es va fer arribar un comunicat, en què s’afirmava que “la violència exercida pels cossos policials de l’Estat espanyol contra gent indefensa i pacífica, avis i àvies, dones i en alguns casos menors, no és mai el camí per trobar la solució a cap tipus de conflicte, inclosos els polítics, tinguin el rerefons que tinguin”. Des del punt de vista d’LdA, “només amb diàleg i amb raonament es pot garantir la solució a tots els conflictes, en aquest cas el que afecta Catalunya i Espanya”, i expressava el desig que fos “a través d’aquest diàleg que tots dos territoris trobin una solució satisfactòria”.

També van mostrar el seu rebuig a l’ús de la força la secció Jove de Demòcrates per Andorra. Ho van fer a les seves xarxes socials publicant el següent text: “Arran de les imatges que ens arriben des de Catalunya, condemnem la violència davant la gent al carrer. Denunciem que una reclamació, sigui com sigui, mai pot ser reprimida amb violència. Per aquest motiu, advoquem pel respecte entre les persones.”

Per la seva banda, el secretari d’organització de DA, Esteve Vidal, va assistir a títol personal a la concentració, perquè es va sentir “molt interpel·lat per les imatges” que arribaven des de Catalunya. Com a partit, en un comunicat publicat a la pàgina web, es deia que DA “deplora tot acte de violència” i “sense entrar a valorar el fons de la qüestió catalana, que entenem que és un afer intern espanyol, Demòcrates per Andorra reafirma el seu compromís amb el diàleg, amb la solució pacífica dels conflictes i el respecte als principis democràtics i de l’Estat de dret”, continuava, i assenyalava la “preocupació” amb què es veu des del partit la situació que viu Catalunya, “una societat amb la qual Andorra manté estrets lligams humans, culturals, socials i econòmics”.

La jornada al Pirineu

Algunes poblacions de l’Alt Pirineu, com la Seu d’Urgell o Sort, van tancar els col·legis electorals a les sis de la tarda per evitar problemes arran de la possible arribada de la guàrdia civil. Desenes de persones concentrades davant dels punts de votació van acomiadar amb aplaudiments una jornada electoral molt intensa.