Condemnat el venedor d’un BMV per manipular el quilometratge

El Tribunal de Corts ha condemnat un resident de nacionalitat portuguesa i de 45 anys, jutjat en rebel·lia processal, a quinze mesos de presó condicional per manipular el quilometratge d’un vehicle que volia vendre, o el que és el mateix, per ser autor del delicte menor d’alteració d’enregistrament tècnic. Això sí, l’absol del delicte major d’estafa qualificada amb un perjudici major de 6.000 euros que li imposava la fiscalia, perquè considera que el perjudicat, que va ser un tercer comprador, no era víctima directa del processat, ja que l’hi va comprar a una altra persona. Tot i això li imposa la responsabilitat civil de 15.000 euros per reparar el perjudici financer sofert, ja que el perjudicat va pagar 18.000 euros per un vehicle del qual el valor del preu del mercat era de 3.000 euros.

Anem per parts perquè es tracta del relat de la compra i venda reiterada d’un vehicle que va ser “trucat” des d’un inici. Va ser al 2007 quan el processat, com a gerent d’una empresa, es va traslladar a Alemanya a comprar el vehicle d’ocasió BMW 530D, que presentava un quilometratge de 142.376. El va adquirir per 20.250 euros i el va posar a nom del seu client, al qual va cobrar 30.500 euros lliurant-li el BMW amb el quilometratge manipulat fins a 53.594 quilòmetres, (abaixant el comptador aproximadament 90.000 quilòmetres)

Tres anys després, al març del 2010 el client va vendre el vehicle per 15.500 euros amb un quilometratge indicat de 95.000 a una empresa la qual l’endemà el va vendre al darrer client, perjudicat en la causa, a 18.000 euros.

Va ser al juny d’aquell any quan a conseqüència d’una revisió mecànica aquest darrer client, propietari ara del BMW, va ser informat que el vehicle tindria mes de 200.000 quilòmetres, perquè en substituir el filtre de partícules del catalitzador es va detectar electrònicament aquest quilometratge, i que per tant el valor del mercat del vehicle era de 3.000 euros.

Per tot, la fiscalia va demanar per al processat, el gerent primer que va adquirir el vehicle i que va manipular el quilometratge tres anys de presó condicional tant pel delicte major d’estafa qualificada com pel menor d’alteració d’enregistrament tècnic, i els 15.000 euros de multa.

El Tribunal, però, ha resolt que “en el cas d’un engany utilitzat pel venedor en el marc de la venda d’un vehicle, únicament pot ser víctima d’una estafa el seu comprador però no el comprador posterior, a defecte de relació directa entre els interessats”. És a dir, l’estafa es va efectuar al primer client que el va comprar, però aquest no ha estat qui ho ha denunciat.