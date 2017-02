Conferència sobre el Brexit i la fiscalitat per al col·lectiu britànic

El director de PwC a Londres, Mike Curran, i el director de l’Àrea Fiscal de MoraBanc, Julio García, van oferir ahir al matí una conferència sobre els efectes del Brexit i els canvis en la fiscalitat per als residents anglesos. Una vuitantena de persones es van donar cita a la sala d’actes de MoraBanc en un acte organitzat pel departament de residents internacionals del banc.

Curran va explicar com s’estructurarà la fiscalitat al Regne Unit un cop es faci efectiu el Brexit i com afectarà el nou panorama impositiu als ciutadans britànics que resideixen a l’estranger. Per la seva banda, Julio García va centrar la seva explicació en com s’aplicaran els acords d’intercanvi de dades que Andorra ha signat amb diferents països.

MoraBanc organitza conferències i sessions informatives de manera regular enfocades específicament a les necessitats dels residents internacionals amb continguts que s’expliquen en la llengua pròpia de cada col·lectiu, segons va recordar l’entitat en un comunicat.