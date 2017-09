Confirmada l’extradició de l’home condemnat per haver violat la filla

El Tribunal Superior va confirmar ahir l’extradició a Espanya de l’home condemnat a catorze anys i mig per violar la filla. El tribunal desestima així el recurs d’apel·lació presentat per l’home, que ha decidit portar el cas a Estrasburg. Considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa.

L’advocat de la defensa del condemnat va anunciar que el seu client, que està empresonat a la Comella, vol presentar una demanda al Tribunal Europeu dels Drets Humans contra la condemna dictada a Espanya després que el Tribunal Cons­titucional del país veí del sud no n’ha­gi admès a tràmit una amb els mateixos termes que la que anirà a Estrasburg. L’home considera que Espanya ha vulnerat els seus drets a un procés equitatiu i a la presumpció d’innocència per la incor­recta valoració de la prova que diu es va fer en el judici per violació. Per això va argumentar en el seu recurs al Superior que Andorra no pot autoritzar l’extradició d’una persona a qui s’ha condemnat vulnerant el dret a la presumpció d’innocència.

La fiscalia, però, es va oposar al recurs recordant que la sala no ha de valorar els fets jutjats, sinó si es compleixen o no els requisits de la Llei d’extradició per acceptar-la. El ministeri públic considera que sí i que el fet que el processat vulgui anar a Estrasburg no és suficient per denegar l’extradició.

L’home ha estat condemnat per la justícia espanyola per haver abusat de la seva filla entre el 2006 i el 2008, quan era menor d’edat. La filla, que va néixer a Vigo el 1999, va ser violada a Andorra, segons l’acusació i la sentència espanyola, durant les visites que feia al seu progenitor. La nena estava sota la tutela de la comunitat autònoma de Madrid.

Confirmada la pena

Per altra banda, el Superior va decidir ahir no rebaixar la pena a un acusat, veí de la Seu d’Urgell, condemnat a dos anys de presó i quinze d’expulsió per haver introduït diverses quantitats de cocaïna al Principat, en diverses ocasions.

Jutgen una parella i la filla per haver frustrat uns cobraments

El Tribunal de Corts va suspendre ahir la vista en què es jutja una parella i la seva filla pel delicte de frustració de procediments executius de cobrament. El motiu és que tant l’acusació com la fiscalia van aportar com una prova més que la parella havia posat dos cotxes a nom d’un altre fill. El Tribunal va considerar que, en tractar-se d’una prova que havia sortit en el procediment, s’havia de presentar correctament i va acordar suspendre la vista fins que es tingui redactada la nova prova.

Els tres implicats són jutjats perquè van adquirir el traspàs d’un bar d’Encamp i no van satisfer els pagaments que a través d’un contracte privat havien acordat amb el propietari del bar, i que pugen a més de 62.000 euros. Ja hi ha una sentència de la Batllia que reclama la regularització però, segons l’acusació, els tres implicats han frustrat els procediments d’execució dels cobraments. La parella té un pis a Galícia, que s’ha reclamat que sigui embargat.

4 anys de presó per introduir 1,6 quilos de marihuana

Un home de 52 anys s’enfronta a quatre anys de presó i 3.000 euros de multa per haver introduït més d’1,6 quilos de marihuana al Principat. Aquesta és la petició que fa la fiscalia per a un home que el 18 de gener passat va ser detingut quan portava 50 grams de marihuana per al seu consum a l’aparcament d’un restaurant. En el moment de la detenció va confessar que disposava de més quantitat, fins a 1,6 quilos més de marihuana a casa seva, distribuïda en bossetes i que li havia donat un veí de la Seu, i que ell ho havia de fer per motius econòmics perquè no treballava. La defensa demana tres anys de presó i que la part de presó ferma no sobrepassi els vuit mesos que ja ha passat la Comella, a més de 1.200 euros de multa pel mateix delicte d’introducció de marihuana.