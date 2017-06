Consumició i tapes a dos euros a Encamp

Del 22 de juny al 2 de juliol tindrà lloc una nova edició, la quarta, de l'Encamp de tapes, activitat organitzada per la comissió de festes d'Encamp i que comptarà amb la col·laboració de setze establiments. Una activitat que s'emmarca dins la Festa del Poble que té lloc aquest cap de setmana. Els participants que omplin el passaport conforme han tastat les diferents tapes entraran en el sorteig d'un val de 100 euros per gastar a un restaurant de la parròquia.

Els participants de l'Encamp de tapes, que té lloc del 22 de juny al 2 de juliol i que està organitzat per la comissió de festes d'Encamp, podran recollir als setze establiments participants el passaport per un import d'un euro. A partir d'aquí, hauran d'emplenar el passaport amb els segells dels diferents establiments que hi participen. El preu de la consumició i la tapa serà de dos euros.

Les persones que hagin completat el passaport el podran entregar a l'oficina de turisme d'Encamp abans del 3 de juliol, i entraran en el sorteig d'un val valorat en 100 euros per a un àpat en qualsevol restaurant de la parròquia. El sorteig es farà el mateix 3 de juliol.

Tanmateix, els participants de lʼEncamp de tapes tenen lʼoportunitat dʼescollir el local on els han servit la millor tapa, que en les dues darreres edicions ha guanyat el restaurant El Cresper. És la quarta edició d'aquesta iniciativa encampadana.