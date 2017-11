Continuen els problemes dels temporers per trobar habitatge

A menys d’un mes de l’inici de la temporada d’hivern, els problemes dels temporers per trobar habitatge continuen. Des de les estacions, però, assenyalen que aquests treballadors han cercat solucions com poden ser compartir apartaments i fins i tot habitacions d’hotel. Segons van explicar des de Vallnord, aquesta és una situació nova ja que en anys anteriors no compartien ni pis.

Els dominis esquiables, però, no van poder informar si la majoria dels empleats que es desplacen fins a Andorra per la temporada d’hivern ja disposen d’allotjament o encara no. De fet, hi ha neguit en algunes estacions, com ara Vallnord-Pal Arinsal, davant la possibilitat que algun treballador que ja ha signat no trobi un habitatge.

Per fer front a la situació de manca de pisos de lloguer, les estacions recorden que han donat suport a la plantilla, ja sigui oferint acompanyament o contractant directament allotjaments per als empleats. A Vallnord expliquen que han posat en contacte tots els treballadors forans amb propietaris, immobiliàries o altres opcions que els permetin llogar un allotjament a Andorra, ja sigui una habitació compartida, d’hotel o d’aparthotel, entre d’altres. També Vallnord-Ordino Arcalís ha llogat sis pisos que han permès oferir habitatge a una trentena de persones i ara estan treballant per aconseguir dos o tres apartaments més. En aquest sentit, des de Vallnord s’afirma que se’ls ha facilitat al màxim la tasca de recerca de pis en la mesura que els departaments de Recursos Humans n’han tingut la possibilitat. Per altra banda, els mateixos temporers s’han ajudat entre ells (s’ha donat el cas de nacionals que han donat un cop de mà als estrangers en la recerca, apunten).

Ara per ara, Vallnord-Pal Arinsal ja ha contractat més del 85% de les 544 persones que necessita per aquest hivern mentre que Vallnord-Ordino Arcalís ja té la plantilla de 220 persones pràcticament coberta.

Quant a Grandvalira, s’exposa que alguns dels temporers s’han buscat la vida per trobar un allotjament mentre que a d’altres l’estació els ha recomanat a immobiliàries o propietaris. Per a alguns d’ells se’ls ha facilitat directament un habitatge. En el cas de Soldeu-El Tarter, la societat explotadora ha llogat un bloc sencer d’apartaments per destinar-lo als treballadors. Per part de Saetde, s’ha posat a l’abast dels empleats uns quatre o cinc apartaments.