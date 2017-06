Convocat el II Concurs Fotogràfic de Natura

La Massana celebra de nou el dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, convocant el Concurs fotogràfic de Natura. El tema del concurs és la conservació del patrimoni del Parc Natural del Comapedrosa i, en general, de les valls d’Andorra. Amb aquesta iniciativa es pretén posar en valor la riquesa biològica, paisatgística i patrimonial dels espais naturals del país.

La participació és oberta a tothom. Les fotografies es poden fer amb tot tipus de càmera o dispositiu mòbil i s’han d’enviar en format digital a cic@comumassaana.ad, amb el nom del concursant i títol de la fotografia, a més del dia i lloc de la presa de la imatge, una breu descripció i les dades de contacte. El nombre màxim de fotografies per participat és de quatre. El termini de presentació es tancarà el 10 de setembre.

Com en la passada edició hi haurà dos premis: el primer l’atorgarà el jurat, format per membres del comú i professionals del món de la fotografia i la natura, mentre que el segon sortirà de les imatges més valorades a facebook.

La primera edició va tenir una gran acceptació amb un total de cinquanta-quatre imatges a concurs. Els guanyadors van ser Dani Fornell, amb “Desglaç primaveral”, de Dani Fornell, i Cristina Pérez Cremades, amb “Aigües estancades”.

A banda de l’elevat nombre de participants el jurat va ressaltar la gran qualitat de les imatges presentades.