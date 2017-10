Crèdit Andorrà ofereix noves jornades de portes obertes al seu fons d’art

Crèdit Andorrà organitza unes noves jornades de portes obertes al seu fons d’art, una col·lecció privada i sense ànim de lucre que té per objectiu preservar i divulgar l’art. Creada el 1987, la pinacoteca inclou més d’un centenar de quadres dels pintors catalans més destacats dels segles XIX i XX -entre els quals destaquen peces d’autors com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Isidre Nonell, Anglada Camarasa, Joaquim Vayreda, Francesc Masriera i Joaquim Mir-, i una col·lecció de rellotges domèstics catalans del segle XVIII i d’instruments singulars per mesurar el temps.

També es pot veure la predel·la i la taula 'L’aparició al mont Gàrgan' del retaule gòtic de Sant Miquel de Prats a Canillo, del segle XVI. Com a novetat, durant aquestes jornades es podrà veure l’obra 'Dama con guante blanco' de Pere Pruna.

Les visites són guiades i d’una hora de durada, i es faran en grups de màxim 15 persones i les persones interessades a assistir-hi han de fer una reserva prèvia al telèfon 88 88 80. Cal recordar que el fons d’art de Crèdit Andorrà es troba a l’edifici Crèdit Centre.