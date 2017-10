Creixen les transaccions comercials en el marc de la fira, segons el Comú

”Si en basem en les transaccions comercials haurà vingut més gent que en anys anteriors”. Aquest és el parer de la consellera de Promoció Turística i Comercial del Comú d’Andorra la Vella, Mònica Codina, en el balanç del tancament de la 39a edició de la Fira d’Andorra la Vella. Codina no va voler donar xifres de visitants, ja que no es tenen comptadors, però va incidir en les dades d’intercanvis econòmics registrats durant els tres dies de fira i que vindrien a provar que van ser més les persones que van passar pel recinte.

Així, va posar en relleu que a la zona de vehicles, hi ha qui els va informar d’entre “un 15% i un 20% d’increment de vendes”, siguin operacions tancades o d’altres per tancar. La venda de forfets, va afegir Codina, també va augmentar. De fet, des de Ski Andorra comentaven que encara han de tancar les xifres però que la impressió era positiva.

Davant d’aquestes dades, Codina considera que “lentament” es nota la recuperació econòmica i que el temps també “ha acompanyat” amb la qual cosa hi va haver una gran afluència, no només al recinte firal sinó també a les parades de l’exterior i a les activitats que s’hi van fer. En definitiva, va destacar que hi va haver “una gran satisfacció general per part de tothom”.

A l’estand d’Andorra la Vella es va aprofitar per presentar el projecte de remodelació de les avingudes Meritxell i Carlemany i la consellera va celebrar que va tenir “molt bona acollida, en general ha agradat molt a tothom” i va afegir que això els dona “garanties” que és la proposta adequada “al que és Andorra” i va concloure que malgrat sigui un projecte senzill la gent va destacar que és “elegant i maco”. També a l’estand de la capital es podia veure el disseny de la futura façana del centre esportiu Serradells i sembla que “ha agradat molt”. A més, es van fer més de 200 nous abonaments, i es va arribar als gairebé 4.000 usuaris.

Sobre el futur de la fira va recordar que no es pot créixer més “perquè les dimensions són les que són”. Per aquest motiu creu que cal seguir “batallant” perquè es faci un recinte multifuncional, i més tenint en compte que l’aparcament del parc Central, on es fa ara l’esdeveniment, és llogat. Això fa que no es pugui saber què passarà en el futur amb aquest espai, va declarar.