Darrers treballs per obrir el nou vial a la Borda Nova

Fa ja més de dos anys que es van posar en marxa les obres a la unitat d'actuació de la Borda Nova, a tocar de la rotonda de la Comella de la capital. Els propers dies estarà enllestit el nou vial, que divideix la parcel·la en dos terrenys. Concretament, uneix el carrer de Terra Vella amb la carretera de la Comella, per després connectar amb un segon que enllaça amb la CG1. Tot s'emmarca en un pla parcial de 26.000 metres quadrats desenvolupat per un conjunt de privats, on inicialment s'hi havia d'instal·lar un parc aquàtic, però que ha quedat en l'aire i encara no s'ha definit què s'hi farà. La unitat d'actuació també contempla un carril de desacceleració a tocar de la carretera i una cessió per al comú de 4.000 metres quadrats a Terra Vella. El conseller d'Urbanisme i Aparcaments d'Andorra la Vella, Josep Antoni Cortés, ha explicat que encara estan estudiant què es farà amb aquests terrenys.

Els treballs de la unitat d'actuació de la Borda Nova, entre la CG1, la carretera de la Comella i el carrer Terra Vella, clouran els propers dies una de les seves fases més importants. Es tracta de la construcció d'un vial que divideix la parcel·la en dos, i que connecta Terra Vella (a l'alçada dels pisos socials del Jovial) amb la carretera de la Comella. Aquest vial té una segona connexió entre aquesta carretera i la CG1. Tots dos són de doble carril i estan pràcticament a punt per a la seva obertura.

Pel que fa a la resta d'obres d'urbanització que s'han de desenvolupar a través de la unitat d'actuació, s'han fet canalitzacions per evitar inundacions dels torrents que baixen per la muntanya de la Comella. També s'està urbanitzant la zona contigua a la carretera general, ja creuada la carretera (entre la rotonda i l'Estadi Comunal). Allà, i seguint el Pla sectorial de noves infraestructures viàries del Govern, s'hi està construint un carril de desacceleració per accedir a la rotonda. Es contempla que, un cop estiguin finalitzades, passi a haver-hi "dos carrils de pujada, dos de baixada i un de desacceleració", ha explicat el conseller d'Urbanisme i Aparcaments del comú d'Andorra la Vella, Josep Antoni Cortés.

D'aquesta manera, i aprofitant tot el projecte, el Govern també té en marxa l'eixamplament del radi de la rotonda de la Comella, que passarà a tenir de 20 a 30 metres.

Pel que fa al comú d'Andorra la Vella, "no hi participa en res", ha explicat el conseller, tot i que "hi guanyem tots" tenint en compte que es millora la zona i es passa a tenir un nou carrer de connexió. Així mateix, i dins del pla parcial, es contempla la cessió d'uns 4.000 metres quadrats a la corporació per part dels privats, en uns terrenys al carrer Terra Vella. Cortés ha explicat que encara no saben què faran a la zona, que es troba en una ubicació "residual". Ha recordat que el pla parcial el va aprovar l'anterior corporació i que potser s'hauria d'haver treballat millor per aconseguir uns terrenys més útils.

Tornant a la unitat d'actuació, les obres van començar fa més de dos anys on fins llavors hi havia uns terrenys de pastura i naus. En un primer moment els privats, que van crear l'empresa Aigua Parc, tenien la intenció de fer-hi en els 26.000 metres quadrats aprovats de sostre edificable un parc aquàtic cobert, però ja fa un any que aquesta idea està en 'stand by'. "Han passat més de dos anys des que vam començar i l'economia canvia, les tendències canvien", va informar al gener el representant legal d'Aigua Parc, Lluís Suárez.