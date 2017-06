David Hidalgo substitueix Conrad Blanch a la direcció general d'Ensisa

El consell d'administració d'Ensisa celebrat el passat 4 de maig va acordar nomenar David Hidalgo, fins ara director adjunt, com a nou director general de la societat, en substitució de Conrad Blanch. Al seu torn, Blanch ha estat nomenat director executiu de projectes estratègics, així com membre del consell d'administració d'Ensisa. Així, liderarà l'organització de les finals de la Copa del món FIS d'esquí alpí 2019, la construcció de la plataforma esquiable i l'aparcament soterrat de Soldeu, i aquells projectes que el consell d'administració consideri oportú encarregar-li.

L'estació ha informat que, amb aquests nomenaments, es dona continuïtat al procés de relleu en la direcció general d'Ensisa iniciat ara fa un any.

David Hidalgo assumeix la direcció general des d'aquest dijous 1 de juny, després de 17 anys a la societat on ha pres part en diverses funcions directives. En la seva trajectòria acadèmica hi consten estudis a IESE (PDG General Management), a ESADE (M.B.A.) i a la Universitat Pompeu Fabra (ADE), entre d’altres.

Quant a l'experiència professional, ha passat per empreses com AVIVA Canadà i Espanya com a director financer, entre d'altres entitats. A més, és professor del màster de gestió esportiva a l’Institut Johan Cruyff (Universitat Autònoma de Barcelona).

Hidalgo esquia des dels 5 anys com a client de l’estació de Soldeu-El Tarter i ha pogut viure de molt a prop l’evolució d’aquesta.