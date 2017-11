Demà es preveu una jornada de talls a la N-145 per l’aturada general

Amb motiu de l’aturada general convocada a Catalunya per demà en defensa de la llibertat dels polítics empresonats, el Comitè de Defensa de la República de l’Alt Urgell ha convocat diversos actes de mobilitzacions entre els quals es preveu tallar la carretera N-145 d’accés al Principat a partir de dos quarts de sis del matí. Una acció que com el passat tres d’octubre provocarà retencions tant de sortida del Principat com d’entrada, i que ara per ara es preveu que duri unes hores, però no s’ha concretat quantes.

Entre els principals afectats hi ha els transportistes, que ja han previst accions alternatives. Alguns han avançat operacions per avui i d’altres que no poden ser aplaçades i que s’han de fer al dia, com la provisió de carburants o d’alguns aliments peribles, com fruita i verdura, es farà amb proveïdors del sud de França, segons va explicar el president de l’Associació de Transportistes de Mercaderies i de Carburants, Víctor Filloy. Tot i que manifesten que entenen la situació i les mobilitzacions catalanes, manifesten que “és una llàstima perquè els nostres principals proveïdors són de Catalunya i en dies com demà o el passat tres d’octubre hem de buscar proveïdors de Perpinyà o Tolosa, per tant a nivell econòmic els repercuteix a ells”, va comentar Filloy. El president dels transportistes va explicar que pel que fa als empresaris els implica haver de fer canvis logístics. També va apuntar que depèn de les condicions de la carretera d’accés a França que puguin proveir-se, ja que la nevada d’ahir va provocar que es tallés la carretera durant tot el dia, segons Filloy.

Per altra banda, el sector de l’hostaleria no notarà tanta repercussió amb aquesta acció al país veí, “perquè és un dia entre setmana i perquè el novembre no és temporada alta”, va comentar el president de la Unió Hotelera, Manel Ara. Tot i això el representant de la UHA va manifestar que “evidentment totes aquestes accions no són positives per al sector, ni per al turisme en general”, va dir. Tot i això, Ara també va remarcar que no s’ha notat cap efecte d’un possible boicot contra Andorra, pel seu suport al govern espanyol, i per part dels catalans. De fet els hotelers han aconseguit el passat cap de setmana una ocupació al voltant del 75% quan en els caps de setmana d’octubre la mitjana era entre 60 i 65%. Per aquest mes de novembre també es preveu algun cap de setmana més positiu pels festius que hi ha a França, va comentar Ara.

Pel que fa al sector comercial, Antoni Miralles, de l’associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres, va explicar que en ser dimecres “no afecta gaire el producte fresc, ja que el peix ve dimarts, i la fruita va venir ahir”, va dir. Tot i això, les repercussions segons Miralles són directes, “aquell dia tindrem menys clients com també va succeir el passat 3 d’octubre”, va comentar.

Des del Comitè de Defensa de la República no han concretat quant durarà el tall de la carretera N-145, ni si es deixarà durant alguns minuts que puguin passar alguns vehicles com es va fer el passat dia 3 d’octubre, ni si la jornada de mobilització té una durada d’un nombre concret d’hores. Durant el dia d’avui es preveu concretar aquestes accions, i altres accions nacionals conjuntes i manifestacions per al dia d’aturada general de demà a Catalunya.