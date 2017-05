Detingut a Ariza amb 6.000 paquets de tabac d’Andorra

La guàrdia civil d’Ariza, a la província de Saragossa, ha intervingut 6.000 paquets de tabac de contraban procedent d’Andorra. Agents d’aquest cos policial que estaven fent dilluns un control de verificació de vehicles a l’A2, al terme municipal d’Ariza, van trobar a l’interior d’un turisme dotze bosses grans de plàstic negre amb cartrons de tabac. La mercaderia mancava dels precintes fiscals que acrediten que s’ha satisfet l’impost a Espanya i el conductor, un home de 57 anys i nacionalitat espanyola, no va aportar cap document justificatiu del seu pagament. En total, els agents van trobar 600 cartrons que contenien 6.000 paquets de tabac de diferents marques, la valoració dels quals al mercat puja a més de 24.000 euros. El conductor del turisme, que té antecedents policials per fets similars, va ser detingut per un presumpte delicte de contraban.