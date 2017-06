Detingut un resident de 32 anys per conduir ebri i amb el permís suspès

La Policia ha detingut un resident de 32 anys quan faltaven 10 minuts de les dos d’aquesta matinada passada a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria. El intervingut conduïa un turisme Audi A4, matrícula andorrana, i va perdre el control i va topar contra un fanal de l’enllumenat públic i contra un arbre, causant danys a dos vehicles estacionats i resultant ferit ell.

Practicat el pertinent control d'alcoholèmia, el conductor dona un resultat positiu de 2'68 g/l, motiu pel qual és detingut en ser donat d'alta de l'hospital i passarà a disposició judicial en les properes hores, segons informa un comunicat de la Policia.

A més de conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa també serà passat a disposició judicial per un presumpte delicte contra l’Administració de Justícia per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir per una anterior conducció sota els efectes de begudes alcohòliques.