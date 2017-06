Disset establiments donen el tret de sortida a l'Andorra de Tapes

Un total de disset establiments del Centre Històric d'Andorra la Vella participen a partir d'aquest dijous a la segona edició de l'Andorra de Tapes, una activitat que servirà per dinamitzar el barri organitzada per Andorra Turisme i Estrella Damm. La proposta consisteix en oferir una tapa innovadora acompanyada d'un quinto de cervesa a un preu de 2,5 euros fins al proper 2 de juliol.

El gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha explicat que esperen superar amb escreix les 10.000 tapes que es van vendre durant la primera edició de l'Andorra de Tapes. D'una banda, perquè s'allarga el nombre de dies de la iniciativa, de deu a gairebé tres setmanes i, de l'altra, perquè es tracta de la segona edició, cosa que fa que la proposta ja sigui coneguda. A més, l'activitat es fa coincidir amb el Jambo Street Music, la revetlla de Sant Joan i l'inici de les rebaixes, previst per al proper divendres 23 de juny. Tot i això, no s'han fixat un objectiu concret pel que fa a l'augment de vendes.

La xifra d'establiments participants, disset, és similar a la de l'any passat. En aquest sentit, Budzaku ha indicat que no es pot créixer molt més perquè el Centre Històric és un lloc limitat pel nombre de bars i restaurants. El responsable d'Andorra Turisme també ha aprofitat per destacar la col·laboració amb Estrella Damm per dur a terme la iniciativa, i ho considera una oportunitat per crear sinergies amb aquesta marca, que patrocina al 100% la iniciativa.