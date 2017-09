Diversos xefs del país ensenyen eines bàsiques de cuina a adolescents

Els tallers de cuina per a adolescents 'Cuina sense pares' que ofereix el Servei de Joventut d’Andorra la Vella, la Central, funcionen des del mes de març passat. Els organitzadors asseguren que l’acceptació ha estat bona i és per això que han decidit fer un “salt qualitatiu” introduint la col·laboració de tres cuiners. El cuiner de Can Manel, Carles Flinch, treballarà receptes amb carn, el cuiner de Casa Canut, Jaume Montané, receptes amb arròs, i la Hafida incorporarà la diversitat culinària ensenyant als adolescents a cuinar un cuscús marroquí. L’objectiu de la iniciativa és promoure els bons hàbits, l’autonomia per cuinar i fonamentar la creativitat i el consum de productes de temporada i de qualitat, a través de dotar els joves d’eines bàsiques i receptes saludables.

Promoure els bons hàbits, dotar d’autonomia als joves i fomentar la creativitat i el consum de productes de temporada i qualitat són els objectius dels tallers gratuïts ‘Cuina sense pares’. La iniciativa del Servei de Joventut d’Andorra la Vella, la Central, es va posar en marxa el març passat i ja s’han ofert cinc tallers dedicats a aliments bàsics, com la patata, la pasta i els ous. El cònsol menor, Marc Pons, ha explicat que a causa de la “bona acceptació” dels darrers tallers han decidit fer un “salt qualitatiu” i introduir la col·laboració de tres cuiners.

El proper 26 de setembre el cuiner de Can Manel, Carles Flinch, ensenyarà als participants receptes amb la carn com a protagonista. Flinch ha assegurat que seran receptes “senzilles” que els adolescents puguin fer a casa i que els siguin útils si se’n van a viure sols quan comencin la universitat. “Els donarem les eines bàsiques”, ha afegit Flinch.

El següent cuiner a oferir els seus coneixements als joves, de 12 a 20 anys, serà Jaume Montané, el 25 d’octubre. En aquest cas, el taller no tindrà lloc a la Central, sinó que Montané obrirà les portes del seu restaurant, Casa Canut, perquè “vegin com es treballa en unes instal·lacions professionals”, ha explicat el xef. L’últim dels tres tallers programats, el 29 de novembre, estarà impartit per la Hafida, una cuinera que aportarà diversitat culinària i cultural, ensenyant als joves a cuinar un cuscús marroquí.

El dinamitzador de la Central, Òscar Gabà, ha explicat que esperen que el número de participants vagi en augment i ha assegurat que després d’aquests tres tallers, la iniciativa tindrà continuïtat. El cònsol menor ha afegit que preveuen millores a la cuina de la Central per facilitat i impulsar els tallers.