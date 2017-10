Dos joves aconsegueixen la titulació del Cos de Voluntaris per la Natura

La cinquena edició del projecte del Cos de Voluntaris per la Natura (CVN) ha servit per formar dos nous joves en la cura i neteja dels boscos i jardineria. Després que enguany el projecte esdevingués una iniciativa de país, amb la col·laboració i incorporació del Govern, a l’inici del curs es van matricular quatre alumnes, dels quals dos han aconseguit realitzar tot el curs i aconseguir la titulació. La idea de la iniciativa és motivar i facilitar una sortida laboral a joves que no tenen l'hàbit d'estudiar, i la neteja i cura dels boscos pot ser una sortida professional per a ells i per al país. “És evident que la massa forestal del país fa temps que s’ha deixat de tractar i es necessita gent preparada per actuar i cuidar-la, ja que hi ha alguns boscos que s’estan emmalaltint”, ha ressaltat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde. El conseller també ha recordat que la Massana és la parròquia que té la massa forestal més gran del país i per això vol fomentar la professió.

La parròquia de la Massana té la massa forestal més gran del país i per això vol fomentar la professió que permeti mantenir, cuidar i netejar els boscos de la parròquia i del país. El comú de la Massana impulsa, des de fa cinc edicions, el projecte del Cos de Voluntaris per la Natura (CVN), que des d’enguany compta amb la col·laboració extensa del Govern, fet que ha convertit el projecte en una iniciativa de país. A l’edició d’enguany s’hi van inscriure un total de quatre joves i finalment han acabat el curs i n'han obtingut la titulació la meitat.

La idea de la iniciativa és motivar i facilitar una sortida laboral a joves que no tenen l'hàbit d'estudiar, i la neteja i cura dels boscos pot ser una sortida professional per a ells i per al país. “És evident que la massa forestal del país fa temps que s’ha deixat de tractar i es necessita gent preparada per actuar i cuidar-la, ja que hi ha alguns boscos que s’estan emmalaltint”, ha ressaltat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde.

La col·laboració amb els ministeris d'Educació i de Medi Ambient obre als alumnes les portes del centre de Formació d'Aixovall, en el marc del Pla Focus 16-20, per a la formació i ocupació de joves d'aquesta franja d'edat. El curs compta amb un total de 500 hores per a la part teòrica, i durant els mesos de juliol i agost es realitza la part més pràctica. “Convido tots aquells joves que els interessi la jardineria i la natura que coneguin el curs i si volen s’hi apuntin”, ha animat Gueimonde. Al llarg de les cinc edicions s’han titulat un total de 34 alumnes. La idea és que el fet d'obtenir el CVN els obri portes a nivell professional.

Un dels dos joves que ha aconseguit acabar el curs, Joel González, ha ressaltat que mai havia pensat que li podria agradar aquest tipus de professió, però “després de provar-ho m’ha agradat bastant”. “No m’importaria treballar en aquesta professió, però no em cansaria mai”, ha apuntat l’altre jove que ha rebut la titulació aquest dimarts al matí al Centre d’Interpretació del Comapedrosa, José Augusto Ferreiras. En la part més pràctica del curs, els dos joves han pogut embellir les Moles d’Anyòs i la plaça de l’església i realitzar treballs de millora de la gossera d’Andorra, entre d’altres tasques.