Dotze hores de donacions de sang i activitats socioculturals per apropar-se a la fita de les 1.500 anuals

Aquest divendres, a l'edifici comunal de la plaça Lídia Armengol d'Andorra la Vella, tindrà lloc la tercera Marató de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana, amb la participació del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. Seran dotze hores on els ciutadans podran apropar-se fins a la sala Àgora de l'edifici i fer una acte de "generositat" cap a les persones que ho necessiten, ha manifestat el secretari d'Estat de Salut, Joan León. Aquest any s'incidirà en les diferències entre grups sanguinis, motiu pel qual als donants se'ls facilitarà una xapa identificativa amb el seu grup en acabar. L'objectiu de la Creu Roja, ha explicat el seu president, Simó Duró, és arribar a les 1.500 donacions anuals, que és la demanda que té l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i que, per tant, garantiria que el país "és autònom en sang". L'any passat es va arribar a les 1.000.

La directora de 'L'últim crit', Ivana Miño, ha definit l'obra com una proposta atípica, allunyada del teatre comercial i gens fàcil, i ha agraït que, malgrat això, Sant Julià sempre hi hagi mostrat interès. Certament, es tracta d'un projecte que consta d'una primera part cinematogràfica on es planteja un misteri, i una segona part amb un muntatge teatral on es resol la trama, amb la singularitat que es barregen sobre l'escenari actors professionals, voluntaris i usuaris de la Fundació Arrels, que han viscut o viuen al carrer.

És el cas de l'Enric Molina, que havia estudiat per ser actor als 16 anys i sempre havia estat esperant una oportunitat. "Ha estat una experiència molt maca, perquè hem compartit un projecte sense distincions" i, a més, arran de l'obra ja li han sortit d'altres treballs com una participació en la pel·lícula 'Sense sostre'. De fet, Miño ha destacat que els sis actors amateurs, que vivien en pisos cedits per la Fundació Arrels, han pogut fer un pas en la seva vida, no tant en el sentit de tenir una casa, sinó a nivell de superació personal, de dignificació, de relacions personals i de treballar amb valors com la responsabilitat de tirar endavant un objectiu.

El projecte es va iniciar fa dos anys i mig, quan Miño va decidir fer un voluntariat a la Fundació Arrels per fer classes de teatre als seus usuaris. De seguida va veure que l'experiència havia de convertir-se en alguna cosa més, i és per això que va decidir fer un càsting per escollir alguns dels usuaris per tal que fossin els protagonistes d'una obra. 'L'últim crit' és una obra de misteri, amb una noia desapareguda i dotze sospitosos. "No parlem de la temàtica del carrer, perquè ells ja en parlen prou durant tot el dia, sinó que el que volem és divertir-nos", ha assegurat la directora, que per a ella el projecte ha estat "una aventura".

La representació de l'obra a Andorra, que serà l'onzena, posa el punt final al projecte, tot i que Ivana Miño s'ha mostrat convençuda que tindrà continuïtat, malgrat no saber encara de quina manera. L'obra també posarà el colofó, tal com ha explicat el conseller de Cultura de Sant Julià, Josep Roig, a un projecte més ampli sobre la problemàtica de les persones que viuen al carrer que ja es va iniciar a principis d'abril al Museu del Tabac amb una exposició de retrats de persones sense sostre a càrrec de Samantha Bosque.