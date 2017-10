El 3r cicle de contacontes en francès, amb la mirada posada a la diversitat lingüística i cultural

Els més menuts de la parròquia laurediana podran tornar a gaudir de lectures de contes en francès. El Comú de Sant Julià de Lòria ha presentat aquest dimecres al matí, davant de la premsa, el tercer cicle de contacontes. “Un dels objectius és l’obertura sense pal·liatius de la diversitat lingüística i cultural”, ha destacat el conseller de cultura, Josep Roig. En aquesta mateixa línia s’ha expressat la responsable de la biblioteca comunal universitària de Sant Julià de Lòria, Beth Gil, que ha destacat la importància de fomentar “la lectura des de ben petits”. El conseller de cultura ha volgut fer una crida a la tolerància cultural i lingüística, ja que “en ple segle XXI encara veiem constantment vulneracions de drets fonamentals motivats per aquestes raons”. Roig ha afegit que aquestes paraules no només van encaminades a rebutjar “les imatges colpidores de Catalunya”, sinó que també va en referència a situacions de violència de gènere que es poden minimitzar si es treballa des de ben petits la diversitat cultural.

El tercer cicle celebrarà la primera lectura per als més menuts el proper dissabte 7 d’octubre a la biblioteca comunal universitària de la parròquia, a partir de les 11 hores. El conte que es llegirà es titula Les 4 loups. Tot el cicle està destinat a nens més grans de cinc anys i s’ha recordat que les places són limitades i l’accés és gratuït. Per això, des de la institució es demana que aquells que vulguin anar-hi reservin la plaça per assegurar el bon funcionament de l’activitat. El proper 11 de novembre a la mateixa hora i lloc, es farà la segona lectura del cicle sota títol de La chèvre biscornue. L’última lectura narrada serà el 2 de desembre amb el conte Gourmandise.

“Els nens en les edicions anteriors han respost molt bé i el fet de ser en francès no és un impediment perquè la narradora fa servir recursos molt visuals i de seguida s’adapten i entren en la història”, ha destacat Gil. En els altres cicles precedents es va aconseguir reunir una mitjana de 35 participats per sessió, una xifra que al Comú li agradaria repetir. Roig també ha aprofitat la roda de premsa per avançar que properament es presentarà l’arribada del Teatre Mariinski de Sant Petersburg a Sant Julià abans que acabi l’estiu. “Podrem veure les primeres figures del teatre i també hi haurà una exposició de fotografies sobre la dansa i el teatre de la companyia”.