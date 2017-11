El bacallà centra la 25a edició de la Festa culinària a Encamp

La 25a edició de la Festa culinària de lʼAssociació Pro-Agermanament d'Encamp (APAE), que se celebrarà l'11 de novembre a les sis de la tarda al Complex esportiu i sociocultural dʼEncamp, se centrarà en les receptes a base de bacallà com a ingredient principal. Els plats entraran a concurs en la categoria dʼadults -persones de més de 14 anys-, on sʼatorgaran quatre premis: al plat més ben elaborat, al més original, al que té els ingredients més ben combinats i al més ben presentat. Dʼaltra banda, els infants de 5 a 14 anys poden presentar pastissos amb decoració a concurs, i es premiarà l'elaboració, la presentació, els ingredients més originals i la seva combinació.

La sala de congressos del Complex esportiu i sociocultural dʼEncamp acollirà el pròxim 11 de novembre, a partir de les 18 hores, la 25a edició de la Festa culinària de lʼAssociació Pro-Agermanament d'Encamp (APAE). La temàtica central dʼaquesta edició seran les receptes a base de bacallà com a ingredient principal, ja sigui esqueixat, confitat, fregit, gratinat, al forn o bullit. Aquests plats entraran a concurs en la categoria dʼadults -més de 14 anys-, on sʼatorgaran quatre premis: al plat més ben elaborat, al més original, al que té els ingredients més ben combinats i al més ben presentat.

Dʼaltra banda, el certamen segueix apostant pels més joves amb la categoria infantil, per a nenes i nens de 5 a 14 anys, que enguany poden presentar pastissos amb decoració a concurs. Les receptes presentades competiran per un dels quatre premis existents, les postres més ben elaborades, les més ben presentades, les que aporten els ingredients més originals i aquelles amb la millor combinació dʼingredients.

El programa d'activitats de la vetllada començarà a les 18 hores amb la presentació dels plats i la deliberació del jurat. A les 19 hores els participants podran gaudir d'una actuació de l'Esbart Sant Romà d'Encamp. Tot seguit, a les 20 hores, es realitzarà un tastet dels plats presentats i enguany, com a novetat, i per celebrar la 25a edició de la Festa culinària, el sopar serà ofert per Rebost del Padrí. Cal afegir que la vetllada finalitzarà amb un ball de nit.