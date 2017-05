El bus turístic espera un 20% més d’usuaris i ser rendible en dos anys

Després del creixement de passatgers registrat el 2016, el bus turístic preveu atraure un 20% més d’usuaris aquest any. Per fer-ho possible Andorra Turisme portarà a terme més accions davant dels allotjaments hotelers, les agències de viatges i els centres d’oci, a banda de reforçar la promoció a través de les xarxes socials per donar-lo a conèixer i fomentar les reserves anticipades.

L’any passat es va comptabilitzar 2.838 passatgers, que suposa un augment del 49% respecte de l’any anterior, i els ingressos van incrementar-se un 40%. Amb tot, només es va poder assolir un 37% de la capacitat, un fet que impedeix que el bus turístic sigui rendible a hores d’ara. Tal com va explicar Enric Torres, director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, aquesta oferta ja va néixer amb l’objectiu d’oferir activitats en les èpoques més baixes de l’any (com el juny, el setembre o l’octubre). Amb tot, es treballa perquè es pugui autofinançar. Així, va indicar que si l’evolució de creixement de passatgers es manté com fins ara (les tarifes no s’apujaran), d’aquí un o dos anys deixarà de ser deficitari. El pressupost que s’hi destina són 40.000 euros.

El bus turístic estarà en funcionament des de demà, 1 de juny, fins al 31 d’octubre. Mantindrà els sis itineraris i els elements que es visiten, a través dels quals es pot conèixer totes les parròquies i que combinen la natura i el patrimoni cultural (en cadascun es descobreix una església, un museu i un punt de vista panoràmic en altura). Aquest any, a més, s’estrenarà un nou bus de 48 places i equipat amb wi-fi. Les visites es fan de dilluns a diumenge tots aquests quatre mesos (a excepció del 8 de setembre). Tenen una durada de mig dia (de les 9 a les 13.30 hores) i un preu de 15 euros, mentre que el dissabte finalitza a les quatre de la tarda, ja que inclou el dinar (29 euros). S’ofereixen en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) i els principals punts de venda són els mateixos hotels, les agències de viatges i les oficies de turisme.

Els itineraris que tenen una millor acollida són els dos que inclouen un viatge amb el telecabina de Pal i els que ofereixen la visita al roc del Quer, seguits del de Santa Coloma i el Museu del Tabac, i el d’Ordino. En relació amb els elements que més valoren els usuaris, són el fet que sigui una visita guiada, les excursions a zones del país en altura amb panoràmiques, les esglésies i els museus. Quant als aspectes que creuen que cal millorar, assenyalen el fet de disposar de més temps per fer fotos i gaudir del punt d’interès.

Dels 2.838 passatgers registrats l’any passat, el 64% eren espanyols i el 28% d’altres nacionalitats (principalment argentins i dels Estats Units), mentre que el 6% eren francesos. A més, el 64% eren dones i el 36% homes, tenien una mitjana de 48 anys i eren sobretot parelles (41%) i famílies (35%). Torres va destacar que els usuaris són en gran part turistes, és a dir gent que pernocta al país, i que adquireixen el tiquet un cop són a Andorra, a les oficines de turisme o al mateix hotel on s’allotgen.

El bus turístic es va posar en marxa el 2009, sobretot amb l’objectiu de donar a conèixer l’art romànic que hi ha al Principat, i des del 2014 funciona amb la mateixa operativa. Andorra Turisme considera que és un projecte consolidat i aposta per mantenir-lo i potenciar-lo.