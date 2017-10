El calendari de l’Escola Meritxell recull il·lustracions dels usuaris

Dibuixos de les 4 estacions. Vivim junts un any ple de colors. Aquest és el lema del calendari pel 2018 de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM), que es va presentar ahir a la tarda i que està patrocinada per Reig Capital Group. La novetat d’enguany és que l’han elaborat de primera mà els integrants de l’escola amb dibuixos fets per ells sobre la temàtica de les quatre estacions de l’any.

El procés de treball va començar a l’estiu, quan cada un dels membres va poder escollir l’estació de l’any que volia dibuixar. Es van recollir fins a 66 il·lustracions originals, de les quals en van sortir les 12 propostes que s’han inclòs al calendari, elegides a través d’una votació popular entre els participants i el personal del centre. La iniciativa s’emmarca en la voluntat de l’EENSM de fer partícips als usuaris del l’escola. La presidenta de la junta rectora, Pilar Díez, va recordar que ja fa uns anys que el calendari es fa amb fotografies i va posar de manifest que “la línia de l’escola va cap a la integració total”, per tal que els seus integrants treballin i col·laborin amb tot el que es fa al centre. Per la seva part, el vicepresident de Reig Capital Group, Carles Enseñat, va apuntar que “el calendari cada any és més interessant” perquè es veu la implicació de l’escola i dels alumnes, i va fer una crida a les empreses del país “a formar part d’aquesta ajuda cap a l’Escola Meritxell” o en altres iniciatives similars.

El calendari es posarà a la venda, al preu de tres euros, durant la Fira d’Andorra la Vella, a l’estand de l’EENSM. La recaptació es destinarà íntegrament a la festa de Nadal de totes les persones que passaran el dia 25 de desembre a l’escola “perquè se sentin com a casa, un dia de Nadal de veritat”, va dir Pilar Díez.