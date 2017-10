El Carnet Jove estrena nova imatge i avantatges i renova l'acord amb Crèdit Andorrà

El Carnet Jove inicia una nova etapa en què tindrà nova imatge, nous serveis i en què el jove guanyarà protagonisme. Així, no només es renova la imatge i la marca dels carnets joves, tant el clàssic com el 16PUNT30, sinó que també es podrà gaudir de nous serveis, de més activitats a través de la proposta Carnet Jove Experiències i, a més, els joves tindran més presència tant a Internet com a les xarxes socials. Totes aquests novetats s’encabeixen en la nova campanya ‘Salta al nou Carnet Jove’ amb la qual es vol incidir en aquest protagonisme dels usuaris i amb la que es pretén continuar augmentant el volum de joves adherits. De fet, la xifra actual és de 8.639 usuaris (un 55% del total de joves) i tot i que és una de les més elevades d’Europa, la directora de l’Associació Carnet Jove Andorra, Mònica Sala, creu que “encara hi ha camí” perquè més persones s’hi adhereixin. De manera paral·lela, l’associació ha renovat l’acord amb Crèdit Andorrà.

El president de l’Associació Carnet Jove Andorra i cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, ha remarcat que comença una “nova etapa amb objectius i serveis renovats” en què els joves podran gaudir d’avantatges en les més de 150 empreses col·laboradores del país. Així a través d’aquestes cooperacions tenen al seu abast “més de 300 avantatges i descomptes” al Principat i 60.000 arreu d’Europa. A més, i tal com ha destacat Sala, el que s’ha intentat, a l’hora de revisar els acords amb les empreses, és que hi hagi una major “qualitat” en aquests serveis especials.

Pel que fa als carnets, estrenaran nova imatge en línia a l’europea, la qual cosa ha de facilitar la seva identificació arreu. Pel que fa als serveis, i en el marc de la revisió dels acords amb les empreses, s’ha intentat que ofereixin descomptes de fins a un 15% enlloc del 10% actual. A més, a través de la proposta Carnet Jove Experiències es vol potenciar propostes en què els joves tinguin un major protagonisme i també es renovarà el web del Carnet Jove perquè la navegació sigui molt més senzilla i per incorporar un bloc on vuit joves donaran consells sobre literatura, viatges o tecnologia i en què les empreses col·laboradores també donaran consells. Un altre apartat serà el de la informació juvenil que es vol potenciar seguint l’exemple del que es fa a Escòcia, on és molt potent. També hi haurà una nova aplicació. Totes aquestes novetats, com el nou Carnet Jove, estaran en marxa aquest dimarts. A més, canvia el preu del carnet, que passa de quatre a sis euros. Des de l'associació recorden però, que aquells que encara el tinguin vigent no l'han de canviar fins que caduqui.

A més, i gràcies a l’acord amb Crèdit Andorrà, que ambdues parts renoven per deu anys, els usuaris de la targeta Carnet Jove clàssica tindran una cobertura d’assegurança de viatge. D'altra banda, i tal com ha recordat el director de Màrqueting de Crèdit Andorrà, es continua mantenint els reintegraments a cost zero que es facin a l’exterior per als usuaris del 16PUNT30 i totes les novetats de pagament que incorpori l’entitat, com el ‘contactless’, s’inclouran a aquestes targetes. Mas ha recordat la importància que des de l’entitat es dona a aquest acord, ja que de fet és el de més llarga durada que tenen, i ha posat en relleu el fet que el 80% dels usuaris del Carnet Jove tenen el 16PUNT30, la qual cosa és un percentatge molt elevat.