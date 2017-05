El Cenma organitza quatre activitats en quatre punts diferents en el Dia mundial de la biodiversitat

En motiu de la celebració del Dia mundial de la diversitat biològica, el Parc natural de la Vall de Sorteny, el Parc natural comunal de les Valls del Comapedrosa, la vall del Madriu-Perafita-Claror i el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (Cenma) col·laboren per setè any consecutiu per fer possible la VII Jornada de la biodiversitat d'Andorra. Per això, el proper dissabte dia 27 de maig es desenvoluparan quatre activitats gratuïtes en quatre punts diferents del territori. Tots els tallers començaran a dos quarts de deu del matí i acabaran abans de les dues del migdia.

La primera activitat serà un taller sobre la flora montana a Aixovall. L'objectiu serà reconèixer les formacions més característiques de la part més meridional del país: alzinars, rouredes seques i zones arbustives. La segona sortida servirà per descobrir una petita part de la diversitat de la fauna i flora del Parc natural de la Vall de Sorteny. Al parc hi ha una gran varietat d’hàbitats del medi subalpí, i en particular es podrà visitar una zona de molleres. La vall del Madriu-Perafita-Claror és un paisatge cultural que forma una unitat coherent pels seus valors estètics, històrics i culturals. Durant el tercer recorregut pel camí de la Muntanya es coneixeran els elements naturals i culturals d’interès que li han valgut el reconeixement universal. Per últim, es farà el taller sobre el canvi climàtic i biodiversitat del Comapedrosa en què es donaran les eines per conèixer com el canvi climàtic està afectant els territoris de muntanya, quines implicacions té i els canvis necessaris per adaptar-s'hi.