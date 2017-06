El CEO tanca fins aquesta tarda per un incident a la sala de les calderes

Les instal·lacions del Centre Esportiu d'Ordino (CEO) estaran tancades als usuaris fins aquest dijous a la tarda. El centre no ha obert les seves portes aquest matí ja que a primera hora, pels volts de les 6.30 hores, s'ha produït un incident a la sala on es troben les calderes. Els bombers han hagut d'intervenir i mentre no acabi de ventilar-se tota la instal·lació esportiva no se'n podrà fer ús.

Mitja hora abans de l'obertura del Centre Esportiu d'Ordino, pels volts de les 6.30 hores del matí, un incident a la sala de les calderes quan s'estaven posant en marxa les instal·lacions ha provocat un sobreescalfament que ha generat emissió de fums i gasos. Els bombers s'han desplaçat fins la zona, tot i que no hi han hagut flames, han informat fonts comunals. Els gasos emesos "no són ni tòxics ni nocius", segons han assegurat els bombers.

En qualsevol cas, i a causa del fum que ha quedat a les instal·lacions, no s'ha obert al públic l'equipament aquest dijous al matí, i romandrà tancat fins les 16 hores aproximadament per acabar de ventilar-lo.

El motiu de l'incident podria tenir relació amb l'apagada de llum d'aquest dimecres a la nit a Ordino i la Massana, a causa d'una avaria a la xarxa, segons va comunicar la distribuïdora d'electricitat de les dues parròquies, Nord Andorrà. La llum va marxar durant uns 45 minuts.