El Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges presenta “Viatge a la terra dels inuit”

L’antropòleg i viatger polar, Francesc Bailón, és el pròxim convidat al Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges d’Ordino i la Massana, amb el documental “Viatge a la terra dels Inuit”. Bailón compartirà les seves vivències a l’Àrtic i donarà a conèixer una ètnia molt desconeguda. Mostrarà un món que avui dia constitueix un dels últims bufs d’humanitat que li queden al nostre planeta i també veurem com un poble caçador i pescador ha passat a ser el mirall en el qual es volen reflectir altres grups indígenes de la Terra.

“Amb aquesta sessió tenim un valor afegit, ja que el protagonista no només és aventurer, sinó que també és antropòleg i per tant ens pot fer una anàlisi més aprofundida d’aquest ètnia tan desconeguda com apassionant”, assegura la consellera de Cultura, Participació Ciutadana i Igualtat de la Massana, Jael Pozo. Bailón també parlarà de temes a nivell global que afecten especialment els inuit, com l’escalfament global i la contaminació mediambiental.

Cal ressaltar la bona acollida d’aquesta novena edició del Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges, que en les tres primeres sessions ja ha sumat un total d’uns quatre cents assistents. La pròxima sessió serà el 23 de febrer, a Ordino, amb una pel•lícula èpica de surf de neu, The Fourth Phase, protagonitzada pel mític Travis Rice.