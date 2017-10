El COAA definirà amb Patrimoni els concursos sobre els entorns en breu

En breu està previst que el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra i Patrimoni Cultural signin un conveni de col·laboració per definir els entorns de Protecció. Una comissió específica en la qual formaran part dos membres del COAA i d’altres del departament de Patrimoni Cultural del Govern serà l’encarregada de redactar els criteris que establiran les línies que han de seguir els concursos de cada entorn de protecció. Aquest serà el primer pas per desencallar un dossier que resta aparcat al ministeri de Cultura.

La degana del col·legi dels arquitectes, Zaida Nadal, va destacar que la col·laboració del col·lectiu anirà destinada a la redacció d’aquests concursos. Segons Nadal, la comissió haurà d’acordar criteris generals que hauran de contenir tots els concursos i després per a cada entorn se’n redactaran alguns d’específics.

Els concursos per als entorns de protecció seran oberts per a tots els arquitectes, però els dos que participen en aquesta comissió específica per definir els criteris que regiran els concursos no hi podran participar, segons va avançar Nadal.

Amb aquesta col·laboració es vol establir una homogeneïtzació en el redactat dels concursos per tal de licitar els entorns de protecció i que els arquitectes com a especialistes marquin quins han de ser aquests trets tècnics que tots han de tenir i quines especificitats han de tenir la resta.

Aquest acord amb els arquitectes no consistirà a externalitzar la redacció dels entorns, com ja va avançar la ministra de Cultura, Olga Gelabert, sinó que suposarà un acord de col·laboració per a la redacció dels diferents plecs de bases. Val a dir que al 2012, l’exministre Esteve va externalitzar mitja dotzena d’entorns per un valor total de 74.000 euros. Uns entorns que s’estan revistant i adaptant a la legislació actual, segons la resposta de la ministra a una pregunta de la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, el passat mes d’abril, però que no han vist la llum.

El darrer entorn de protecció aprovat va ser el 19 de juliol passat i va ser el del santuari nou i el santuari vell de Meritxell. El text estipula dues zones que regeixen l’entorn de protecció. La primera està determinada per la Llei de patrimoni cultural i té en compte les parcel·les que estiguin a tocar del santuari de Meritxell o situades a 20 metres. Els criteris d’aquesta zona són definitius i la gestió depèn del Govern. La segona, més enllà del perímetre de 20 metres, té en compte les característiques visuals del monument i els valors del seu entorn. Els criteris són proposats al Comú de Canillo perquè puguin integrar-se, si ho considera, al seu POUP.