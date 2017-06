El col·legi Sagrada Família i el Sant Ermengol, guanyadors del premi d'Escola Activa

El col·legi Sagrada Família i el Sant Ermengol han rebut aquest dijous el premi d'Escola Activa per ser les escoles amb més percentatge de participació d'alumnes i adults a la VIII cursa popular del Dia de l'esport per tothom. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha lliurat a cada escola el trofeu acreditatiu del premi i un xec valorat en 300 euros que serà destinat a la compra de material esportiu per al centre escolar.

El col·legi Sagrada Família ha guanyat la categoria de segona ensenyança amb la inscripció de 31 alumnes. En el cas del col·legi Sant Ermengol, el premi ha estat per la categoria de primera ensenyança, amb la participació de 57 alumnes i 62 adults acompanyants.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha lliurat a cada escola el trofeu acreditatiu del premi, juntament amb un xec valorat en 300 euros que serà destinat a la compra de material esportiu per al centre escolar.

L'objectiu d'aquest reconeixement és sensibilitzar els escolars sobre la participació a aquesta cursa com a mitjà d'adquisició d'hàbits saludables que incloguin la pràctica d'activitats físiques de manera regular per millorar la qualitat de vida i lluitar contra el sedentarisme a totes les edats.