El comissari Villarejo no compareix davant la batllia per declarar en relació al 'cas Pujol'

L'excomissari José Manuel Villarejo no ha comparegut aquest dijous al matí a la batllia andorrana per declarar en qualitat de testimoni en relació al 'cas Pujol'. Villarejo havia estat citat per la defensa dels germans Cierco per tal que donés testimoni sobre l'obtenció de les dades bancàries de la família Pujol. A les nou del matí, els advocats de la causa han entrat a la batllia d'on n'han sortit pocs minuts després quan el batlle els ha comunicat que es posposava la declaració del testimoni.

L'advocat de l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) ha explicat que el batlle els ha comunicat que el comissari Villarejo no declararia i que havia demanat un ajornament fins al mes de setembre. Aquest dimarts va declarar l'exconseller delegat de la BPA, Joan Pau Miquel, que va negar davant la batlle haver revelat les dades bancàries de la família Pujol.

En relació al 'cas Pujol' i a la revelació de les dades bancàries de la família Pujol aquesta setmana també han passat per la batllia Higini Cierco, un dels propietaris del banc, va declarar l'any passat en seu judicial que l'estiu del 2014 Miquel havia hagut d'entregar les dades dels Pujol a policies espanyols sota amenaça de fer caure BPA. Aquest dimecres va ser el torn de l'altre propietari del banc, Ramon Cierco.