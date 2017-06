El comú d'Andorra la Vella custodiarà durant un any el premi al Mèrit Esportiu

El comú d'Andorra la Vella ha rebut aquest dijous el premi al Mèrit Esportiu per part de l'Esquí Club d'Andorra (ECA). Després d'haver guanyat ja la temporada 2013-2014 i la temporada 2014-2015, el club torna a portar el trofeu al comú perquè el custodiï fins a la temporada que ve. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha expressat la satisfacció que sent la parròquia per tenir aquest premi un any més.

L'Esquí Club d'Andorra (ECA) ha lliurat aquest dijous el premi al Mèrit Esportiu 2017 al comú d'Andorra la Vella. L'acte, encapçalat per la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, i el cònsol menor, Marc Pons, ha tingut lloc al comú i hi han assistit sis representants del club, que han estat la vicepresidenta de l'Esquí Club d'Andorra, Mercè Perez; el director esportiu, Josep Maria Huertas; la secretària, Pilar Guiral; i tres entrenadors: Sílvia Subirana, Guillem Marin i Dídac Gonzalez.

Conxita Marsol ha explicat que des del comú "estem molt contents de tenir aquest premi a la parròquia perquè l'ECA, a part de ser l'esquí club més antic del país, està en un molt bon nivell". A més, no és el primer any que el club obté aquest premi, ja que durant la temporada 2013-2014 i la 2014-2015 també van ser premiats. Marsol ha manifestat que "l'ECA és un club molt potent, té molts infants i joves i aquest premi demostra que participen en una educació important dels nostres joves: en l'esforç, la voluntat i en l'esperit de sacrifici". Tanmateix, la cònsol ha reiterat que, tot i ser l'esport nacional, l'esquí és un esport molt sacrificat i per això des de l'esquí club es dona una molt bona formació, no només esportiva sinó en l'àmbit de l'educació dels infants.

La vicepresidenta de l'ECA, Mercè Pérez, ha ressaltat l'esforç de la canalla, dels entrenadors i ha assenyalat que és un premi que "realment mereixen després dels resultats de tota la temporada". L'Esquí Club d'Andorra té actualment prop de 350 alumnes, un dels clubs amb més nens inscrits del Principat.