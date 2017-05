El comú d'Andorra la Vella embargarà més de 190.000 euros per sancions de circulació de vehicles i tinença d'animals

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) recull aquest dimecres un edicte del comú d'Andorra la Vella, en el qual s'informa de la decisió de la corporació comunal d'embargar més de 190.000 euros en sancions derivades de la circulació de vehicles i la tinença d'animals. Per primer cop, la capital té la potestat de tirar endavant aquesta opció, que ha registrat 1.271 notificacions entre l'abril del 2014 i el gener del 2015. A més, mitjançant un altre edicte, el comú ha notificat 872 denúncies d'infraccions en matèria de circulació, per valor de més de 90.000 euros.

Més de 190.000 euros d'embargament i 1.271 notificacions, aquestes són les dades extretes de l'edicte del comú d'Andorra la Vella, recollit al BOPA aquest dimecres. Aquesta xifra prové de sancions derivades de la circulació de vehicles i la tinença d'animals entre l'abril del 2014 i el gener del 2015.

Els 190.651 euros corresponen a l'import de liquidació pendent més un 20% de constrenyiment, ja que en realitat la quantitat a cobrar per la capital hauria de ser 158.876 euros. De mitjana, el comú ingressarà uns 150 euros per notificació, atès que aquestes notificacions van referenciades a persones o empreses. A més, en alguns casos hi ha més d'una sanció pendent i totes elles són acumulatives. Les multes oscil·len entre els 12 i els 601 euros, tot i que les més freqüents solen tenir imports que no superen els 100 euros.

Les sancions d'aparcament són les més freqüents pel que fa a aquest tipus de sancions. L'estacionament en llocs de càrrega i descàrrega, parades de bus, zones de minusvàlids, passos de vianants, guals o travar la circulació, són només algunes de les tipologies incloses en aquest sentit. Malgrat això, la conducció temerària, la utilització del telèfon al volant o la manca del cinturó de seguretat, també són altres tipologies incloses en les sancions relacionades amb la circulació.

I és que els agents de circulació poden imposar sancions aplicables a tot el codi de circulació, a excepció dels controls d'alcoholèmia i la velocitat. Pel que fa a la tinença d'animals, les infraccions més freqüents solen anar vinculades amb la manca de morrió dels gossos de raça perillosa o la no recollida dels excrements.

Aquestes sancions ja han estat notificades i en no rebre resposta per part dels deutors, el comú ha iniciat aquesta nova via derivada de la reunió de cònsols de fa uns mesos, per la qual les mateixes corporacions comunals tenen la potestat d'iniciar l'embargament dels béns i drets dels deutors. Aquells que ho desitgin i tal com recull l'edicte, disposen d'un termini d'un mes natural des d'aquest dimecres, per tal de presentar un recurs contra aquest embargament, tot i que això no suposa la suspensió de l'execució d'aquesta decisió.

Tot i ser una xifra elevada, fonts properes al servei de circulació de la capital han assenyalat que, de mitjana, al dia s'acostumen a posar entre 60 i 70 sancions relacionades amb l'aparcament. A més, han assenyalat que les multes que acostumen a generar més depeses són les derivades de la conducció temerària (saltar-se un semàfor, fer cavallets amb la motocicleta o posar en risc la seguretat dels vianants), ja que aquestes infraccions solen comportar una multa de 300 euros. En aquest sentit, també s'ha posat en relleu que una de les sancions habituals sol ser la manca de respecte als agents de circulació.

Infraccions en matèria de circulació per valor de 91.174 euros

El BOPA també recull aquest dimecres un altre edicte de la capital relacionat amb l'impagament d'infraccions en matèria de circulació, que davant la impossibilitat de notificar-les de forma presencial, es notifiquen per edicte. En aquest sentit, la corporació comunal ha informat de 872 infraccions corresponents a persones físiques i jurídiques, per les quals es reclama un total de 91.174 euros referenciats a l'incompliment del codi de circulació i les normes comunals que regulen les zones d'estacionament limitat.

Les sancions oscil·len entre els 12 i els 480 euros i, segons queda recollit a l'edicte, els deutors tenen un marge de 10 dies hàbils per acollir-se al 50% de reducció de l'import de la sanció. Transcorregut un mes sense que s'hagi produït l'ingrés, la corporació iniciarà el procediment d'execució forçosa aplicant un recàrrec del 15% durant els tres mesos següents, i del 25% a partir del quart mes i fins al seu pagament.