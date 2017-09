El comú d’Andorra la Vella incrementa un 5% les subvencions esportives per a la temporada 2017-2018

El termini per sol·licitar una subvenció esportiva per aquesta temporada 2017-2018 al comú d'Andorra la Vella ja està obert i finalitza el proper 21 de setembre. El comú vol donar suport amb aquesta convocatòria de subvencions (publicades al BOPA de dimecres 30 d’agost) a les entitats que, a Andorra la Vella, realitzin activitats esportives amb una durada anyal o puntual que incideixen en la creació i l’enfortiment de l’esport de base, el suport a l’esport de competició, les xarxes associatives en el món de l’esport, a les entitats que fomentin les relacions ciutadanes a través de la difusió de les diverses formes d’activitat física i esportiva, a les entitats que es dediquin a la integració social per mitjà de l’esport.

Així, per a la convocatòria de subvencions d'aquesta temporada s’hi destina, globalment, una xifra de 392.750 euros, pels 355.000 de l’any passat. Mentre que fins ara hi havia quatre programes objecte de subvenció, que en conjunt han vist incrementada la partida pressupostària un 5%, enguany se n’ha incorporat un cinquè, dotat amb 20.000 euros, adreçat a activitats esportives per a infants de 4 a 12 anys en períodes de vacances escolars entre l’1 d’octubre del 2017 i el 30 de setembre del 2018.

Cal dir, que si es pren com a referència el volum global de diners assignats (incloent el programa 5), l’increment de subvencions supera el 10% en relació a la convocatòria anterior. A banda del nou programa 5, la resta de programes continuen sense novetats: el Programa 1 és per a la promoció de l’esport en edat escolar i esport jove (període de l’1 de juliol 2017 al 30 de juny 2018): adreçat a infants de 6 a 16 anys i joves entre 17 i 30 anys residents a Andorra la Vella (durada mínima: 6 mesos). El Programa 2, per a la promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques especials (període de l’1 de juliol 2017 al 30 de juny 2018), i els destinataris són els col·lectius de risc social, la gent gran, els discapacitats físics, els discapacitats psíquics, els discapacitats sensorials i els malalts mentals residents a la parròquia d’Andorra la Vella (durada mínima: 6 mesos).

El Programa 3 està dedicat a l'organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals (període de l’1 de juliol 2017 al 30 de setembre 2018), i el 4, a la formació de tècnics i directius esportius (període de l’1 de juliol 2017 al 30 de juny 2018). Cal prendre en consideració que diverses entitats gaudeixen de diverses subvencions repartides en diferents programes.

En la convocatòria anterior, es van atorgar 17 subvencions per al programa 1, 2 per al programa 2, 17 per al programa 3, i 5 per al programa 4. La publicació de les bases de la convocatòria en el BOPA va ser el dimecres 30 d’agost. El termini de presentació de sol·licituds va començar el dijous 31 d’agost i finalitzarà el dijous 21 de setembre del 2017. Per facilitar la concurrència, es farà una presentació de les bases de la convocatòria aquest dilluns a la tarda per a les entitats esportives.