El Comú d'Andorra la Vella ofereix 300 places per a les activitats infantils de Tots Sants

El Comú d’Andorra la Vella ofereix 300 places en les activitats infantils de les vacances escolars de Tots Sants, les inscripcions de les quals s’han obert aquest mateix dilluns. Els infants podran participar en diferents activitats diferents al casal d’infants El Llamp, la ludoteca de Santa Coloma, cinc campus esportius, cursets de natació i un aquaparc, pel qual es calcula que hi puguin passar 1.250 infants.

Així, s’ofereixen 160 places als campus esportius de bàsquet, futbol sala, multiesports, voleibol i Xic&Dans. Altres 16 places s’oferten als cursets de natació, 76 a casal d’infants El Llamp i 52 a la ludoteca de Santa Coloma. Pel que fa a l’aquaparc, hi haurà inflables a la piscina olímpica dels Serradells del 30 d’octubre al 3 de novembre de les 11 a les 14 hores i de les 17 a les 21 hores a un preu de tres euros l’entrada individual i dos euros en grup. Així, hi podran accedir tant aquells que hi vagin de manera individual com els diferents col·lectius que fan activitats per vacances escolars (casals, clubs esportius...). L’entrada per als abonats als Serradells serà gratuïta.

Les inscripcions es poden fer a l’edifici administratiu comunal de Prat de la Creu o a l’oficina comunal de Santa Coloma.