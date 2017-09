El Comú de la Massana adjudica l’eixample de la carretera de Sispony

L’eixamplament de la carretera secundària de Sispony és una de les principals inversions previstes pel Comú de la Massana per aquest exercici. Amb aquestes obres es guanyarà en seguretat perquè es tracta d’ampliar la carretera en un revolt molt pronunciat a l’entrada del poble, sota el cementiri. A més, l’obra també preveu la construcció de voreres. Concretament, es treballarà en un tram de 410 metres, que va del punt quilomètric 0+540 al punt quilomètric 0+950. Les obres, adjudicades a Copsa, tindran un cost de 607.877 euros i un termini d’execució de set mesos. L’inici dels treballs està previst per al 14 de setembre, per la qual cosa estaran acabats al març. L’obra es planificarà perquè tingui el mínim impacte en el trànsit. Només caldrà donar pas altern amb semàfors durant dues setmanes.

Aquest any el pressupost d’inversions del Comú ha crescut en un 28%. Aquesta obra representa un 30% del pressupost. A banda d’acabar amb aquest punt negre a la xarxa viària, en aquest exercici també s’ha incidit en la renovació de voreres, la millora dels equipaments i la creació de nous espais, com l’aparcament del parc natural del Comapedrosa o la terrassa de la Casa Pairal. El cònsol major, David Baró, ha avançat que el pressupost del 2018 preveurà una intervenció a la carretera secundària d’Anyós.

Un altre punt de l’ordre del dia de la sessió de consell del Comú d’ahir va ser l’aprovació de la setena modificació del Pla general d’ordenació i urbanisme de la parròquia de la Massana, per canviar diverses unitats d’actuació. Es tracta d’una sèrie de canvis en base a diferents resolucions de la CTU fruit de recursos presentats al pla.