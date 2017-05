El Comú de la Massana renova el paviment del parc de l’Hort de l’Església

Aquesta setmana es fan els treballs de pavimentació del parc de l’Hort de l’Església. Aquestes obres eren molt necessàries perquè es tracta d’una zona infantil molt utilitzada per la Llar d’Infants i per molts nens de la parròquia, segons informa el Comú. El mosaic tenia diverses parts malmeses a causa de l’elevat ús i també del desgast per les condicions climatològiques. Justament, s’ha hagut d’esperar al bon temps per començar les obres, ja que aquest tipus d’instal·lació no es pot realitzar amb pluja. El paviment es cobreix amb una capa de goma compactada del tipus PDM (polietilè d’alta densitat), un dels materials més aconsellables per als parcs infantils, per la seguretat. El pressupost és d’uns 15.000 euros.