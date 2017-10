El comú d'Encamp continua impulsant el soterrament de contenidors i estrena dues noves illes per a la recollida selectiva

El comú d'Encamp continua impulsant el soterrament de contenidors a la via pública i, en el marc d'aquesta política, divendres de la setmana passada va entrar en funcionament una nova illa de contenidors de recollida selectiva al carrer René Baulard i al carrer d’Engolasters amb l’encreuament amb el de Sant Miquel. Cadascuna d'aquestes illes està integrada per quatre contenidors per a la recollida selectiva de paper i cartró, envasos, vidre i residus orgànics.

Cada nou punt de recollida selectiva, tal com informen des del comú, està compost per un contenidor de paper i cartró (color blau), un per envasos (color groc), un per vidre (color verd), tots tres amb una capacitat de 3.000 litres, i un quart de residus orgànics (color gris) amb espai per a 1.100 litres.