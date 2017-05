El Comú d'Encamp estudia que en un futur les discoteques del Pas de la Casa es traslladin a la perifèria

El Pas de la Casa ha acollit aquest dijous la constitució de la Taula transversal per a la millora de l'oci nocturn de la població, encapçalada pel cònsol d'Encamp, Jordi Torres, i el ministre d'Interior, Xavier Espot, amb la presència de representants del sector hoteler, d'allotjaments turístics, dels locals nocturns, de la Iniciativa Publicitària i de l'associació de veïns. L'objectiu final d'aquest projecte és canviar a poc a poc el model d'oci nocturn del Pas de la Casa i captar turisme de més qualitat, tal com ha destacat el cònsol major de la parròquia.

Per arribar a aquesta fita, es volen implementar mesures per posar fi als aldarulls i als problemes que provoquen els turistes amants de l'oci nocturn en temporada d'hivern. Per això, de cara a l'hivern vinent s'elaborarà un manual de bones pràctiques destinat a aquestes persones, per tal que millorin el seu comportament, sobretot en el moment d'abandonar les discoteques, per evitar sorolls i destrosses en el mobiliari urbà. També es vol implantar la figura de l'agent cívic o de benvinguda, perquè informi els operadors turístics encarregats de fer venir aquests grups de joves sobre les normes que cal que segueixin durant la seva estada. També s'ha proposat que els vigilants dels locals d'oci nocturn siguin no només de seguretat sinó també informadors, com una figura de "vigilant pedagògic", tal com ha indicat Torres.

Pel que fa a les mesures més a llarg termini, s'analitzarà la possibilitat de traslladar les discoteques a la perifèria de la població. El cònsol major ha indicat que a nivell urbanístic és possible, de manera que es preveurà en el procés de revisió que s'està fent del pla urbanístic. L'objectiu és que les discoteques del centre vagin desapareixent, i que els pubs continuïn però amb un horari més restringit. Tot i això, Torres ha reconegut que actualment hi ha una desena de locals d'oci nocturn, però que "tots fan de tot, comencen fent de pub i després passen a fer de discoteca", obrint més hores. Per aquest motiu, considera que primer s'haurà de clarificar la normativa i que cada establiment decideixi de quina tipologia vol ser. El cònsol ha assegurat que es tracta d'una mesura a llarg termini, i que es donarà una moratòria a les discoteques actuals per tal que tinguin temps a adaptar-se.

De la seva banda, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, també ha exposat les mesures que es prendran des del ministeri per frenar aquesta problemàtica. D'una banda, ha recordat que treballen en una modificació normativa per tal d'augmentar les mesures disuasòries per evitar infringir les normes d'ordre públic, especialment als locals d'oci nocturn que venguin alcohol als menors, els que no respectin els horaris de tancament o les normes en matèria de sorolls. Aquest increment de les sancions també anirà destinat als ciutadans o turistes que no respectin les normatives en matèria de sorolls. I és que, segons Espot, les sancions actuals es basen en uns decrets antics dels veguers i ascendeixen només a 30 o 60 euros, de manera que "evidentment no són sancions disuasòries", i s'hauran d'augmentar o bé aplicar altres tipus de mesures en casos extrems que permetin el tancament temporal dels locals quan hi hagi reiteració de determinades infraccions.

Pel que fa als recursos policials al Pas de la Casa, el ministre ha assegurat que l'hivern passat, a banda dels dos agents fixes al despatx i de la patrulla fixa, van arribar a destinar-hi fins a tres patrulles més en moments de màxima afluència. Tenint en compte que en breu es cobriran 30 vacants, Espot considera que a la propera temporada estaran en disposició de continuar oferint aquests reforços, i sense desatendre altres llocs del país.

La Taula transversal es tornarà a reunir el proper 8 de juny, amb l'objectiu d'entrar més en el detall de les mesures que s'impulsaran.