El comú d'Encamp insta a la reflexió de les parts implicades per reconduir la situació de Nevasa

El comú d'Encamp ha estat la primera de les parts implicades a reaccionar davant la decisió de Joan Viladomat de dissoldre la societat Nevasa. En un comunicat, la corporació assegura que desconeix les raons de fons que justifiquen la decisió dels socis majoritaris de Saetde, i afegeix que aquests han anunciat que les donaran a conèixer en breu de forma pública.

Encamp ha expressat la seva preocupació per la situació que s'ha generat i les conseqüències que aquest fet pot comportar en la continuïtat del projecte Grandvalira. Així, insta a la reflexió de les parts implicades "per reconduir la situació i mantenir un projecte de país que ha aconseguit situar Andorra com una de les principals destinacions dʼesquí del sud dʼEuropa". De fet, recorda que la unió dʼesforços a lʼhora de gestar el projecte Grandvalira ha suposat "un revulsiu per a la nostra parròquia i per al país", alhora que ha contribuït de forma decisiva a posicionar el Principat a través dʼuna marca associada a la qualitat, la innovació i el bon servei.

El comú dʼEncamp entén que la millor opció per a la parròquia "és evitar la dissolució de Nevasa", però si les postures acaben esdevenint irreconciliables, "Encamp defensarà els interessos de la parròquia i de Saetde, societat de la qual en forma part".