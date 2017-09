El comú dʼEncamp realitza els treballs silvícoles per a la millora forestal

El departament dʼHigiene i Medi Ambient del comú dʼEncamp ha iniciat aquest dilluns els treballs silvícoles per a la millora forestal per al període 2017-2019. La zona de treball dʼaquest any se situa a Montuell, al planell de lʼAndreuet, que compta amb una superfície dʼunes 7 hectàrees. Lʼactuació durant el mes de setembre consisteix en lʼextracció de la fusta morta i el sanejament del sotabosc amb la finalitat dʼoptimitzar el creixement i la millora de la qualitat de la massa forestal. A més, es preveuen dues actuacions més, una el 2018, quan es tractaran una dotzena dʼhectàrees de massa forestal als voltants del llac dʼEngolasters, i una altra el 2019, de 7 hectàrees, al Solà dʼEncamp. La direcció dels treballs silvícoles la realitzarà lʼempresa dʼenginyeria Silvagrina i les actuacions han estat adjudicades, pel període 2017-2019, a lʼempresa Avet Negre-Tot Boscos. Lʼimport de les actuacions ascendeix a uns 20.000 euros anuals.